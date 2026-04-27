Este domingo, un operativo conjunto de fuerzas federales y estatales derivó en un enfrentamiento armado que dejó como saldo cinco presuntos delincuentes abatidos en el municipio de Parás, Nuevo León, en el marco de la estrategia de seguridad conocida como Operativo Muralla.

De acuerdo con información, el despliegue fue encabezado por elementos del Ejército y la Fuerza Civil, de la Secretaría de Seguridad estatal, tras detectar la presencia de civiles armados durante labores de inteligencia y patrullaje en la región.

Al aproximarse al sitio, los efectivos fueron agredidos por los presuntos integrantes del grupo armado, lo que provocó un intercambio de disparos. Las autoridades señalaron que los elementos de seguridad repelieron el ataque y lograron controlar la situación sin que se reportaran bajas entre su personal.

El saldo preliminar del enfrentamiento fue inicialmente de dos agresores abatidos; sin embargo, conforme avanzaron las acciones en el lugar, la cifra se actualizó a cinco personas fallecidas, quienes presuntamente formaban parte de la célula delictiva.

Durante el operativo, las fuerzas de seguridad aseguraron dos armas largas, cinco vehículos tipo pick up, así como cargadores, cartuchos útiles y diverso equipo táctico.

Tras los hechos, se implementó un refuerzo de seguridad con apoyo de la Guardia Nacional para mantener el control y prevenir nuevos incidentes. La zona permanece bajo resguardo mientras se realizan las diligencias correspondientes.

El Operativo Muralla forma parte de una estrategia coordinada entre autoridades estatales y federales para contener la actividad de grupos criminales en la región. Hasta el momento, no se ha informado sobre la posible vinculación de los abatidos con alguna organización delictiva.

En 2025, Nuevo León se ubicó en el decimoquinto lugar en cuanto a homicidios dolosos, con 726 casos; entre enero y marzo de este año se registraron 123, de acuerdo con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Con información de ABC Noticias