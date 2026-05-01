Deja Julio Berdegué Secretaría de Agricultura; atenderá temas internacionales del campo

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo instruyó que Berdegué pase a coordinar y asesorar los asuntos internacionales del campo, con énfasis en la defensa de los intereses de México frente a Estados Unidos y Canadá en la revisión del T-MEC.

El Gobierno de México anunció la salida del sinaloense Julio Berdegué Sacristán de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, en donde será sustituido por Columba Jazmín López Gutiérrez, mientras que él asumirá funciones en la agenda internacional agroalimentaria.

Querida Presidenta @Claudiashein : Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales.

Berdegué cuenta con formación en Ciencias Agrícolas por la Universidad de Arizona y un doctorado en Ciencias Sociales por la Universidad de Wageningen, además de una trayectoria destacada como representante regional de la FAO para América Latina y el Caribe.

En su lugar fue designada Columba López, ingeniera agrónoma por la UAM Xochimilco con más de 30 años de experiencia en agroecología y quien se desempeñaba como subsecretaria en la Secretaría de Bienestar.

Su nombramiento marca la llegada de la primera mujer al frente de la política agrícola del País.

Berdegué Sacristán presentó su renuncia el 1 de mayo de 2026 tras un año y siete meses al frente de la dependencia.

En sus redes sociales agradeció a la Presidenta la oportunidad de haber integrado el gabinete.

“Le doy gracias de la manera más sincera, por el honor de haber servido a México y a su pueblo como miembro de su gabinete y, en adelante, en su equipo en las negociaciones internacionales sectoriales”, escribió el funcionario.

En el mismo mensaje, confirmó que su sucesora será López Gutiérrez.

“Felicito a la compañera Columba López G., por su nombramiento como secretaria de Agricultura”.

Berdegué Sacristán también informó que sostuvo comunicación directa con la funcionaria entrante para ofrecer su colaboración en la transición.

“Hablé con ella más temprano para ofrecerle toda mi colaboración para una transición ejemplar y para desearle éxito en este nuevo encargo”.

Columba Jazmín López Gutiérrez asumirá la titularidad de la SADER con una trayectoria que combina la formación técnica en agroecología y la gestión pública.

Según el comunicado oficial de la Presidencia de la República, es ingeniera agrónoma por la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, especializada en agroecología, y maestra en Administración Pública por el Instituto Nacional de Administración Pública.

Desde marzo de 2025 se desempeñaba como subsecretaria de Inclusión Productiva y Desarrollo Rural de la Secretaría de Bienestar, cargo desde el que coordinó el programa Sembrando Vida en 24 estados del País.

Con anterioridad, ocupó cargos dentro de la propia Sader como coordinadora general de Bienestar en el Campo y de Operación Territorial, así como la titularidad de la Comisión de Recursos Naturales y Desarrollo Rural de la Ciudad de México entre 2018 y 2024.

Durante su conferencia matutina de este 1 de mayo , la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo informó que la semana siguiente presentaría un plan integral para el campo, iniciando con maíz, frijol y arroz, con una visión de largo plazo y no solo de apoyos temporales.

También señaló que la Secretaría operaba directamente para frenar el aumento en el precio del jitomate, mediante reuniones con productores y representantes de tiendas de autoservicio.