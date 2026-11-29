La dependencia federal precisó que la eliminación del efectivo no será inmediata, luego de que se generaran dudas sobre la implementación de pagos digitales en estos establecimientos tras la publicación de un acuerdo en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el viernes 27 de noviembre.

Si tienes planeado salir de viaje por carretera o cargar gasolina en las próximas semanas, no tendrás que dejar de utilizar billetes y monedas para pagar. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) aclaró que el efectivo seguirá siendo aceptado en gasolineras y casetas de cobro después del 18 de diciembre de 2026.



¿Cuándo dejarán de aceptar efectivo en casetas y gasolineras?

A través de un comunicado, Hacienda y la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones (ATDT) informaron que el efectivo no desaparecerá como forma de pago a partir del 18 de diciembre.

Las dependencias señalaron que primero se trabajará en el despliegue de las capacidades tecnológicas necesarias para recibir pagos digitales en ambos sectores.

Esto significa que no habrá un cambio inmediato para las personas que acostumbran pagar con monedas y billetes al cargar combustible o al pasar por una caseta de peaje.

El calendario y las condiciones para implementar esta modalidad se definirán mediante disposiciones que contemplen las necesidades de los establecimientos y de quienes utilizan estos servicios.



¿Qué formas de pago se contemplan para gasolineras y casetas?

La transición busca ampliar el uso de herramientas digitales para realizar operaciones sin necesidad de utilizar billetes o monedas.

Entre los medios de pago electrónicos contemplados en la Ley de Economía Digital para Pagos Digitales y Electrónicos se encuentran:

• Tarjetas de débito y crédito.Transferencias electrónicas.

• Códigos QR.

• Dispositivos con tecnología NFC.

• Otros instrumentos electrónicos que permitan realizar pagos y transferencias.

No obstante, las disposiciones específicas de cada sector deberán establecer las condiciones para recibir estos medios de pago.



Hacienda dialoga con gasolineros y concesionarios

La SHCP indicó que mantiene conversaciones con representantes del sector gasolinero, servicios bancarios y financieros, Caminos y Puentes Federales (Capufe), concesionarios de autopistas y operadores de telepeaje.

El objetivo, señaló, es que las disposiciones que definan la implementación gradual de los pagos digitales consideren las necesidades operativas de cada sector y eviten afectaciones a las personas usuarias.

Por ahora, quienes carguen gasolina o utilicen carreteras de cuota podrán continuar pagando en efectivo, mientras las autoridades preparan las condiciones para avanzar hacia un esquema con mayor presencia de medios digitales durante 2027.