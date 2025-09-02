$!Del bastón de mando a las puertas de la Corte: ministros afines a Morena asumen el Máximo Tribunal

A un año de la aprobación de la reforma judicial, ministras y ministros afines al partido Morena asumieron la titularidad del Máximo Tribunal de justicia del País, en un día que arrancó con la consagración y entrega de los bastones de mando a los nuevos juzgadores y terminó con un discurso del Ministro Presidente, Hugo Aguilar Ortiz, quien se comprometió con la austeridad republicana.

Se trata de un hecho histórico e inédito, no solo porque se renovó en su totalidad el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación —con excepción de Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz— sino también porque se instalaron los nuevos Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración Judicial, que sustituirá en sus funciones al desaparecido Consejo de la Judicatura Federal.

Además, dos lugares del Tribunal Electoral, la totalidad de sus Salas Regionales, y la mitad de los juzgados y tribunales federales del País.

Desde el Zócalo capitalino y hasta el Senado de la República, las y los nuevos ministros de la Suprema Corte fueron arropados por morenistas, quienes no solo estuvieron presentes en la ceremonia tradicional de entrega de bastones de mando y servicio sino dentro del edificio sede del Máximo Tribunal del País durante la sesión solemne de instalación.

La presencia de Claudia Sheinbaum Pardo, Presidenta de la República, quien no había pisado el Máximo Tribunal del País desde que asumió su cargo, así como diversos líderes del partido de Morena, hicieron que la Suprema Corte se pintara de guinda.

“Sin la reforma judicial, no estaríamos aquí”

Algunos de los ministros y ministras electas comenzaron la jornada en la zona arqueológica de Cuicuilco, donde participaron en una ceremonia de consagración de los bastones de mando. Más tarde, en el Zócalo se realizó la ceremonia tradicional de purificación y entrega de estos símbolos, encabezada por representantes de 70 pueblos indígenas y afromexicanos. El acto se presentó de manera simultánea en español y en mixteco.

Ahí, Hugo Aguilar Ortiz, nuevo Presidente de la Suprema Corte, agradeció a la “transformación” del País y a la reforma judicial, impulsada por el ex Presidente Andrés Manuel López Obrador, la oportunidad de llegar a la titularidad del máximo tribunal del País.

“Sin la reforma judicial, los pueblos indígenas no tendríamos la presencia de hoy en la vida pública de nuestro País. Hace apenas un año era inimaginable que su servidor, como indígena, como gente del pueblo, a pesar de los estudios, a pesar del trabajo, a pesar de los méritos, era inimaginable que estuviera hablándoles en el cargo de Ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación”, dijo.

“También he resaltado que esta reforma se logró gracias a los aires de cambio, gracias a los esfuerzos de transformación que corren por nuestra patria. En el 2001, recordaremos, llegamos a la Constitución después de un levantamiento armado; la reforma de 2024 se logró sin tomar una calle, sin tomar una oficina. Es producto de la transformación profunda que se vive en nuestro País”, agregó.

Desde el inicio de la ceremonia tradicional, el Ministro Hugo Aguilar y Lenia Batres, autodenominada “Ministra del pueblo”, fueron los más ovacionados.

“¡Es un honor estar con Hugo hoy!”, gritaron los presentes al escuchar el nombre del Ministro Presidente electo. Corearon en varias ocasiones “¡Ministra del pueblo!” al escuchar el nombre de Batres.

Juzgadores rinden protesta en medio de críticas de la oposición

Para recibir a los 881 funcionarios judiciales que comenzaron a rendir protesta desde las 9 de la noche, el Senado de la República estuvo resguardado por elementos de la Guardia Nacional.

Alrededor fueron colocadas vallas para controlar los ingresos y que no se repitiera lo ocurrido el 10 de septiembre de 2024, cuando trabajadores del Poder Judicial ingresaron con la intención de impedir que se discutiera y aprobara la reforma constitucional.

La ceremonia inició a las 20:42 horas y poco después de las 21:00 horas, el pleno del Senado tomó protesta a las cinco ministras y cuatro ministros que integrarán la Suprema Corte. La sesión se realizó entre expresiones de apoyo de legisladores oficialistas y cuestionamientos de la oposición.

El primero en llegar al salón fue el Ministro Arístides Guerrero García, quien esperó a sus compañeros en un costado de la tribuna, en silla de ruedas y con un tanque de oxígeno, luego del accidente automovilístico que puso en duda su presencia en la ceremonia.

Después de él llegó Hugo Aguilar. Fue recibido con coros de “¡presidente! ¡presidente!”. Él ahora Ministro agradeció con saludos hacia el pleno y su mano derecha en el corazón.