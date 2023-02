RESUMEN DEL VIERNES POR LA MAÑANA: La Fiscalía de Sinaloa ya tiene en sus manos el caso del ex Alcalde de Mazatlán, señala Diputada; Gobierno del Estado y FIRA firman convenio para dar créditos al campo; inicia el Carnaval de Mazatlán.





En Fiscalía, caso de ‘El Químico’, señala diputada

El Congreso del Estado resolvió que al ya no ser funcionario público no es necesario realizar un juicio de desafuero al ex Alcalde de Mazatlán, Luis Guillermo “El Químico” Benítez Torres, dijo la Diputada local Celia Jáuregui.

Agregó que el mismo miércoles la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales notificó a la Fiscalía General del Estado de la resolución del Congreso estatal.