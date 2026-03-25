Delegación mexicana aborda el portaaviones nuclear USS Nimitz en el Pacífico

Una delegación del Gobierno mexicano realizó este 25 de marzo una visita oficial protocolaria a bordo del portaaviones nuclear USS Nimitz de la Marina de Estados Unidos, en aguas internacionales frente a las costas del Pacífico mexicano, en el marco del despliegue Southern Seas 2026 del Comando Sur de Estados Unidos (SOUTHCOM).

Las Secretarías de Relaciones Exteriores, de Marina y de la Defensa Nacional confirmaron en un comunicado conjunto que el abordaje se produjo tras una invitación del embajador de Estados Unidos en México, Ronald Douglas Johnson, como parte del recorrido de navegación del portaaviones por Sudamérica, rumbo a su nuevo puerto base en la Estación Naval de Norfolk, Virginia, en Estados Unidos.

“Este tipo de actividades son usuales dentro del marco de las relaciones diplomáticas entre fuerzas armadas y se llevó a cabo con respeto a la soberanía nacional y con el fin de fomentar la confianza mutua entre ambos países”, indicó el comunicado de la Semar.

El USS Nimitz es el portaaviones activo más antiguo de la Marina de Estados Unidos, con más de 50 años de servicio desde que fue designado como plataforma multimisión de propulsión nuclear en junio de 1975.

El buque opera como una base aérea flotante capaz de lanzar y recibir aeronaves de combate, vigilancia y apoyo sin necesidad de pistas en tierra. Su grupo de ataque incorpora al destructor USS Gridley de la clase Arleigh Burke, el Ala Aérea Embarcada 17 y el Escuadrón de Destructores 9, con cazas F-18, versiones EA-18G de guerra electrónica, helicópteros polivalentes MH-60 y aviones C-2 de apoyo logístico.

La visita se inscribió en el ejercicio Southern Seas 2026, una operación del SOUTHCOM que contempla maniobras conjuntas con las armadas de México y otros nueve países de América Latina, con el objetivo de reforzar la interoperabilidad y la coordinación frente a amenazas comunes como el narcotráfico, el tráfico de armas y la vigilancia marítima.

Según informó la Marina de Estados Unidos, estos ejercicios contemplan la presencia de visitantes distinguidos de países socios para observar operaciones a bordo.

El portaaviones forma parte de la Cuarta Flota de la Marina de Estados Unidos. Según información de la Embajada y Consulados de Estados Unidos en México, durante su despliegue por el continente americano se prevén escalas en puertos de Brasil, Chile, Panamá y Jamaica, antes de que el grupo de combate concluya su trayecto en la Estación Naval de Norfolk.

La agenda bilateral entre México y Estados Unidos en materia de seguridad incluye el combate al narcotráfico, el tráfico de armas y la vigilancia marítima como ejes de cooperación conjunta, contexto en el que se inscribió la visita de la delegación mexicana al buque de guerra.