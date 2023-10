Mario Delgado, presidente nacional de Morena, retó este sábado a Marcelo Ebrard a probar su acusación de que en el partido ya tenía los resultados de la encuesta antes de saber los resultados.

“Eso es absolutamente falso, tendría que demostrarlo él con pruebas. Cada quien tiene que hacerse responsable de sus actos”, respondió Delgado desde Guadalajara, Jalisco, a donde acompañó a Claudia Sheinbaum, virtual candidata presidencial de Morena y aliados.

Un día antes, el ex canciller Ebrard lanzó una acusación contra el proceso interno de Morena para elegir a su aspirante mediante una encuesta cuestionada por Marcelo.

“Hoy sabemos que tenían los resultados de la encuesta antes hasta del conteo ya los tenían, eso no se vale. Eso es comprometer y echar a perder todo el movimiento del que formamos parte, todas las esperanzas y las del pueblo, nos trasciende”, acusó Ebrard en un evento público con sus simpatizantes en la alcaldía Tlalpan.

Es decisión de Ebrard quedarse o no en Morena: Delgado

Además, Delgado comentó que la decisión de si Ebrard se queda o se va de Morena es del propio ex canciller. Aunque comentó no lo ve fuera del partido, lo que incluye que no se enliste en Movimiento Ciudadano como aspirante presidencial de los naranjas.

“No. Nosotros estamos esperando que él decida. Es libre de tomar una decisión, si continúa en el movimiento o hace otra cosa. Puso una impugnación a la Comisión de Honestidad y Justicia, que está siendo atendida”, agregó.

“Lo veo en Morena trabajando por la transformación, porque es un proceso histórico que apenas inicia”, añadió.

Desde que a inicios de septiembre pasado concluyó el proceso interno selección de virtual candidato presidencia de Morena, Ebrard ha señalado que hubo inconsistencias que el partido debe atender y corregir, mientras Delgado ha insistido que el proceso fue apegado a las reglas.

Ebrard presentó una que en la Comisión de Honestidad y Justicia de Morena que ya fue admintida y, de acuerdo con el excanciller, debe quedar resuelta este mes.

Ebrard pone ultimátum a Morena: “Cinismo o congruencia”

Marcelo Ebrard puso este viernes un ultimátum a Morena: decidir entre “el cinismo o la congruencia”.

Esto por la resolución que debe hacer Morena sobre la queja que presentó el ex canciller contra el proceso interno en que Claudia Sheinbaum fue seleccionada en una encuesta como la virtual candidata presidencial.

“Quieren batear el tema, no se va a poder, lo tienen que resolver este mes. Ya no hay tiempo, lo tienen que resolver y tienen que decir qué camino van a tomar: el cinismo o la congruencia con los documentos básicos de Morena, punto. Nosotros vamos, insisto, por la Presidencia de México”, dijo este viernes ante simpatizantes.

El también ex jefe de Gobierno de Ciudad de México aseguró que él y sus simpatizantes agrupados en la asociación El Camino de México ya tienen una ruta clara.

“No podrán hacerse de la vista gorda, no batear una resolución en la Comisión Nacional de Honestidad y Justicia, luego de que el Tribunal Electoral fijó un mes para que el partido resolviera”, expresó en un evento en el centro de Tlalpan.

Marcelo llama a sumarse a su asociación El Camino de México

Ebrard agregó que no guardará silencio ni se doblegará en su decisión de denunciar las presuntas irregularidades que él y su equipo observaron en el proceso interno de Morena. El ex canciller dijo a los asistentes que sumarse a la asociación El Camino de México es un acto de valentía.

Y es que El Camino de México es una asociación creada por Ebrard luego de perder el proceso interno de Morena y de declinar a buscar una candidatura presidencial independiente.