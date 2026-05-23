Denuncia activista que ha recibido amenazas para que no acudan a presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco

La activista Ceci Flores denunció que ha recibido amenazas por seguir ayudando a las familias buscadoras, pues el pasado 17 de mayo ubicó junto a colectivas un presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco.

“Realmente he estado recibiendo amenazas. (...) Soy la que supuestamente lidero todo ese colectivo que se fue ese día e hizo ese hallazgo. Estoy recibiendo amenazas, las amedrentaciones para que ya no acudamos a ese lugar donde tenemos información que es un cementerio de personas que se encuentran ahí y que nos están pidiendo a las víctimas que vayamos a apoyarlas para sacar quizá a su hijo”, comentó.

En un video subido a sus redes sociales, acusó a las autoridades de Jalisco que tratan de inhibir la búsqueda y “tapar la realidad que están viviendo”.

“No lo pueden lograr, no pueden desmentir lo que está bien visible”, comentó.

“Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de apoyar a las víctimas. Yo estoy en la lucha de buscar a mi hijo hace 11 años. No estoy hablando de un año, ni dos. Tengo 11 años buscando a mi hijo, el tiempo suficiente para aprender a caminar en su búsqueda por todo un país, que se nos están perdiendo de verdad nuestros hijos y nadie está haciendo nada”, añadió.

Prosiguió: “Las madres no podemos vivir arrodilladas ante el miedo, tenemos que saber que debe de ser más grande el amor y sabemos que con voluntad y con amor lo vamos a lograr. Estamos amenazadas ante un país negligente, apático, burocrático con mucha impunidad ante nuestros desaparecidos”.

“¿Y quién amedrentar a las madres con amenazas y arrodillarlas ante el miedo y acostumbrarlas a vivir con el dolor de la ausencia? Y no debemos de hacer eso. Tenemos que salir a caminar y a luchar por nuestros desaparecidos”, cuestionó.