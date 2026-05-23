Denuncia activista que ha recibido amenazas para que no acudan a presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco

La activista Ceci Flores denunció que ha recibido amenazas por seguir ayudando a las familias buscadoras, pues el pasado 17 de mayo ubicó junto a colectivas un presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, Jalisco.
“Realmente he estado recibiendo amenazas. (...) Soy la que supuestamente lidero todo ese colectivo que se fue ese día e hizo ese hallazgo. Estoy recibiendo amenazas, las amedrentaciones para que ya no acudamos a ese lugar donde tenemos información que es un cementerio de personas que se encuentran ahí y que nos están pidiendo a las víctimas que vayamos a apoyarlas para sacar quizá a su hijo”, comentó.
En un video subido a sus redes sociales, acusó a las autoridades de Jalisco que tratan de inhibir la búsqueda y “tapar la realidad que están viviendo”.
“No lo pueden lograr, no pueden desmentir lo que está bien visible”, comentó.
“Nosotros estamos en la mejor disponibilidad de apoyar a las víctimas. Yo estoy en la lucha de buscar a mi hijo hace 11 años. No estoy hablando de un año, ni dos. Tengo 11 años buscando a mi hijo, el tiempo suficiente para aprender a caminar en su búsqueda por todo un país, que se nos están perdiendo de verdad nuestros hijos y nadie está haciendo nada”, añadió.
Prosiguió: “Las madres no podemos vivir arrodilladas ante el miedo, tenemos que saber que debe de ser más grande el amor y sabemos que con voluntad y con amor lo vamos a lograr. Estamos amenazadas ante un país negligente, apático, burocrático con mucha impunidad ante nuestros desaparecidos”.
“¿Y quién amedrentar a las madres con amenazas y arrodillarlas ante el miedo y acostumbrarlas a vivir con el dolor de la ausencia? Y no debemos de hacer eso. Tenemos que salir a caminar y a luchar por nuestros desaparecidos”, cuestionó.
Localizan presunto crematorio clandestino
El pasado domingo, madres buscadoras y la activista Ceci Flores reportaron en redes sociales el hallazgo de un presunto crematorio clandestino en Lagos de Moreno, en la región de Altos Norte, en Jalisco.
En una brecha que se dirige a la localidad de Plan de los Rodríguez fueron encontradas más de 16 fosas con restos calcinados, de acuerdo con la activista sonorense, quien viajó al estado y publicó un video.
“Encontramos un centro de adiestramiento y crematorio clandestino, más de 16 fosas con restos calcinados. Estoy con sentimientos encontrados. Me da gusto que muchos regresarán a casa, pero me duelen las formas”, escribió Flores.
La fundadora del colectivo Madres Buscadoras de Sonora señaló que en la zona fue encontrada “evidencia”, como posibles restos humanos y llantas que presuntamente fueron usadas para calcinar.
“En este lugar los calcinaban, porque aquí está la evidencia, aquí están las llantas (...) todo esto alrededor (de la zona) donde hemos encontrado; en aquel lugar están las llantas”.
“Se miran las varillas de las llantas que están llenas de restos calcinados (...) encontramos enterrados los restos y por fuera en superficie”, indicó la activista. Además, hizo un llamado a las autoridades para intervenir en la zona.