Denuncia alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, persecución de presuntos hombres armados

Alfredo González Quiroz, alcalde de Tepeapulco, Hidalgo, denunció que él y su comitiva fueron perseguidos por presuntos hombres armados.

En un video subido a sus redes sociales, el edil explicó que, durante un traslado de trabajo a la comunidad de Corralillos, una camioneta los siguió varios metros. En dicho seguimiento, uno de los ocupantes aparentemente mostró un arma de fuego.

“Fuimos interceptados por una camioneta. Se nos cerró y afortunadamente el chofer logró hacer una buena maniobra para poder disuadir y evitar que pudiéramos tener algún percance”, recordó.

Dijo que se alejaron de la camioneta y solicitó apoyo a seguridad pública municipal de Apan, además de la seguridad pública del estado.

“Agradezco muchísimo el apoyo y la atención que nos dieron. Pero quiero decirles que todo está bien, estamos bien, mi chofer, el copiloto, mi particular están bien, gracias a Dios, no pasó a mayores”, añadió.

Menchaca dice que alcaldes temen por su seguridad

Dos presidentes municipales de Hidalgo externaron al gobernador Julio Menchaca su preocupación y temor por su seguridad, tras la detención de un líder criminal y después del asesinato del alcalde de Pisaflores, Miguel Bahena.

No obstante, hasta el momento ninguno ha solicitado medidas de protección por parte del Estado, indicó el mandatario.

Menchaca reconoció que una de las dos alcaldesas fue la edil de Tepeji del Río, Tania Valdez Cuéllar, quien hizo público que temía por su vida tras el ataque a un elemento de la Policía municipal.

Sin embargo, en el otro caso evitó especificar el nombre de la demarcación, aunque señaló que el secretario de Seguridad Pública, Salvador Cruz Neri, atendió la petición.

“Han manifestado [su preocupación], pero no han pedido protección hasta el momento. (...) Dos me lo comentaron personalmente; por su seguridad no comento”, aseguró, y reiteró que el Estado les dará la atención debida.

En alerta por alcaldes

Asimismo, Julio Menchaca reconoció que podría existir una reacción de parte de la delincuencia tras las detenciones de los líderes de los “H” y los “Solas” en la región de Tula.

No obstante, aseguró que las autoridades de seguridad permanecen atentas a esta situación para realizar acciones de contención, y reiteró que las actividades delictivas se han estado inhibiendo durante la presente administración.

Por otra parte, el gobernador indicó que la Secretaría de Gobierno está “platicando con los actores” del cabildo de Pisaflores para que, en pocos días, elijan al nuevo alcalde, tras el asesinato del presidente Miguel Bahena ocurrido hace unas semanas y después de que se rechazó que Silvestre García asumiera el cargo.

En ese sentido, expuso que la decisión se debe tomar con base en un fundamento legal y afirmó que no prevé ingobernabilidad en el municipio, por lo que en breve podrían elegir a la persona que se encargará de gobernar Pisaflores.

Con información de Criterio