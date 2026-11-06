$!Denuncia INE ante la FGR presuntas irregularidades en gestión de Guadalupe Taddei

El Instituto Nacional Electoral presentó una denuncia formal ante la Fiscalía General de la República por presuntas irregularidades en el ejercicio de recursos públicos, en medio de los señalamientos por posibles actos de corrupción durante la gestión de Guadalupe Taddei Zavala, quien renunció a la presidencia del organismo en octubre.

A través de un comunicado de prensa emitido este viernes 6 de noviembre, el INE informó que solicitó la intervención de la Fiscalía para investigar posibles conductas constitutivas de delito y, en su caso, determinar las responsabilidades correspondientes.

Aunque el instituto no mencionó directamente a Taddei Zavala ni identificó a personas señaladas en su comunicado, la denuncia ocurre después de que las 10 consejerías electorales acordaron llevar ante la FGR las presuntas irregularidades relacionadas con contrataciones y proveedores durante la administración anterior.