Denuncia magistrada la incluyeron en listados de candidatos a elección judicial, sin postularse

Lilia Mónica López Benítez, miembro del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), denunció que la incluyeron en la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria del 1 junio del mismo año, que la Mesa Directiva del Senado entregó al Instituto Nacional Electoral (INE), a pesar de que no se postuló para ningún cargo.

La magistrada, quien desde el 20 de junio de 2022 se desempeña como consejera de la Judicatura Federal, también es socia de la Asociación Mexicana de Juzgadoras, A.C. y fue presidenta de dicha organización, de marzo de 2017 a marzo de 2019.

“Hoy me entero que el @INEMexico recibió por parte del @senadomexicano la relación de personas que contenderán en la elección extraordinaria de junio próximo https://ine.mx/wp-content/uploads/2025/02/Listado_Candidatos_SENADO_15_2_2025-2.pdf Para mi sorpresa estoy incluida en esa lista, pese a que no me he postulado y, por el contrario, presenté mi declinación ante el Senado, lo cual le informé e informé al @CJF_Mx Mi posición siempre ha sido clara, NO a la reforma NI al desaseo que últimamente estamos presenciando”, escribió López Benítez, en su cuenta de la red social X.

El Instituto Nacional Electoral hizo públicas, el 16 de febrero de 2025, las listas con los nombres de los candidatos que participarán en la elección judicial extraordinaria, que se realizará el domingo 1 de junio del mismo año.

CARGOS QUE SE DISPUTARÁN:

Ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN). Magistradas y magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial Magistradas y magistrados de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). Magistradas y magistrados de la Sala Regional del TEPJF Magistradas y magistrados de Circuito Personas juzgadoras de distrito.

Las plazas a magistrados de la Sala Regional del TEPJF estarán divididos en cinco estados:

Sala Regional con residencia en la ciudad de Guadalajara. Sala Regional con residencia en la ciudad de Monterrey. Sala Regional con residencia en la ciudad de Xalapa. Sala Regional con residencia en la Ciudad de México. Sala Regional con residencia en la ciudad de Toluca.

En el documento de 97 páginas, figuran personajes afines a la auto denominada “cuarta transformación” entre ellos las ministras Lenia Batres Guadarrama, Yasmín Esquivel Mossa y Loretta Ortiz Ahlf, quienes participarán en el proceso como candidatas del Poder Ejecutivo Federal, a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).

Otros personajes que también buscan un lugar en el México tribunal constitucional son: Paula María García Villegas Sánchez Cordero, hija de la ministra en retiro y actual diputada federal de Morena, Olga María del Carmen Sánchez Cordero Dávila; así como Eduardo Santillán Pérez, ex legislador local de Morena, y Bernardo Bátiz Vázquez, actual integrante del Consejo de la Judicatura Federal.

También aparece el nombre de Marisela Morales Ibáñez, ex titular de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR) -del 7 de abril de 2011 al 4 de diciembre de 2012, durante el Gobierno de Felipe de Jesús Calderón Hinojosa-, quien será candidata del Poder Judicial de la Federación (PJF).

En la lista para el cargo de magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) aparecen los nombre de los actuales magistrados de la Sala Especializada, Luis Espíndola Morales y Rubén Lara Patrón, quienes serán postulados por los poderes Judicial y Legislativo, respectivamente.

Así como la ex magistrada de la misma Sala, Gabriela Villafuerte Coello y la ex consejera del INE, Adriana Favela Herrera. Además, Jorge Emilio Sánchez Cordero Grossmann, sobrino de Sánchez Cordero Dávila, también busca llegar al TEPJF, por el Poder Ejecutivo.

Estas listas aún deben ser aprobadas por el Consejo General del INE, en la sesión que se realizará el lunes 17 de febrero de 2025.