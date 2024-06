Familiares de Juana María Espinoza presentaron una denuncia ante la Fiscalía General de Justicia del Estado de Nuevo León por el delito de homicidio culposo contra Jorge Álvarez Máynez, candidato presidencial de Movimiento Ciudadano, por el incidente ocurrido el 22 de mayo, durante un evento electoral llevado a cabo en el municipio de San Pedro Garza García, Nuevo León, que dejó un saldo de nueve personas muertas y 121 heridas.

Ello después de que el escenario que se montó para el cierre de campaña de Lorenia Canavati von Borstel, candidata de MC para la Presidencia Municipal de San Pedro Garza García, se desplomó tras las fuertes ráfagas de viento que azotaron dicho municipio.

En el evento electoral -que se realizaba en el campo de béisbol “El Obispo”, ubicado en la zona poniente del municipio de San Pedro Garza García y en el que se encontraba Álvarez Máynez y en el que falleció Juana María Espinoza.

Ello a pesar que desde las 07:00 horas del 22 de mayo el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua había reportado lluvias fuertes, descargas eléctricas y rachas de viento de 50 a 70 kilómetros por hora.

Según lo reportaron medios locales, a nombre de Johana Briseida Martínez, la denuncia incluye también a Canavati von Borstel, a Martha Patricia Herrera González -candidata al Senado por MC-, a Erik Teódulo Cavazos Cavazos -titular de la Dirección de Protección Civil de la Secretaría General de Gobierno de Nuevo León- y a Dante Delgado Rannauro, dirigente nacional de Movimiento Ciudadano.

En la denuncia se resaltó como “de suma importancia” que el Servicio Meteorológico Nacional había emitido un reporte el día de la caída del templete, en el que pronosticaba fuertes rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora, tolvaneras e incluso condiciones para la formación de torbellinos y tornados.

Además, los familiares de la víctima señalaron en la denuncia, que estuvieron presentes en el evento -entre ellos un menor de edad-, en el cual los organizadores les negaron la salida durante el mitin electoral, motivo por el cual se quedaron en el mismo.

“El PRI no tiene límites ni escrúpulos. Este miércoles, en el contexto de la visita de su candidata presidencial a Nuevo León, acordaron fabricar un caso penal en mi contra durante la veda electoral para que no me pudiera defender. Yo no le tengo miedo a nada que puedan hacerme. Ni metiéndome a la cárcel serían capaz de doblarme”, respondió Álvarez Máynez.

“Ustedes saben que la vieja política es capaz de todo, de utilizar políticamente cualquier hecho, cualquier tragedia. Desde hace días tenemos información que la Fiscalía de Nuevo León, que controla el PRI, está intentando fabricar un caso después de la tragedia que se dio en Nuevo León”, expuso en un video adjunto.

“La Fiscalía ha tenido enfrentamientos previos con el Gobierno del estado, a cargo del emecista Samuel [Alejandro] García [Sepúlveda], porque en el Congreso los grupos del PRI y PAN intentaron nombrar a Adrián de la Garza [Santos], ex candidato a la gubernatura y actualmente aspirante a la alcaldía de Monterrey, como fiscal”, recordó.

“Lo cual es un contrasentido. Esa Fiscalía que no hizo justicia en ninguno de los casos más emblemáticos de la impunidad de los últimos años en Nuevo León [...] Esta Fiscalía quiere utilizar ese caso políticamente e incluso llegar a meterme a la cárcel en vísperas de la elección”, insistió.

“Todos los casos que no han podido resolverse por esa obstrucción de la justicia que se realiza desde la Fiscalía, por ese uso político electoral. Incluso recuerden que al fiscal lo intentaron [el PRI y el PAN] hacer gobernador interino de Nuevo León”, destacó.

El candidato presidencial de MC añadió que sus contrincantes estaban, según él, “muy desesperados” y en ese momento lo único que les importaba era conseguir votos para la elección que se llevaría a cabo el 2 de junio de 2024.

“Yo no tengo ningún miedo. Voy a enfrentar cualquier acusación que venga con el mayor y con el más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido. Ojalá que se investigue todo lo que se tenga que investigar y se deslinden las responsabilidades”, señaló Álvarez Máynez.

Subrayó que hizo lo mejor que pudo el día del incidente, “el más triste de su vida”, para atender a las personas lesionadas y a las familias de las víctimas mortales.

“Van a utilizar este caso para lastimarme, para hacerme daño. Yo no tengo ningún miedo, voy a enfrentar cualquier acusación que venga, con el mayor y con el más profundo respeto a las víctimas de lo sucedido [...] Lo lamento, ha sido el día más triste de mi vida, ha sido el día más difícil de mi vida y los días más complejos de mi vida, pero el PRI no tiene límites”, abundó.

“La guerra sucia va a arreciar en los próximos días, pero tengo la entereza, la dignidad, para enfrentarla. Siempre voy a hablar con la verdad, siempre voy a hablar de frente, y creo que está gente ha roto todos los límites de lo que debería ser la política”, acusó.