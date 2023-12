El despacho Coello Trejo y Asociados denunció ante la Fiscalía General de la República que Santiago Nieto Castillo creó en 2019, cuando era titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, una red de empresas que realizan operaciones con recursos de procedencia ilícita, defraudación fiscal y asociación delictuosa.

Según el expediente, el entonces funcionario federal conformó dicha red de empresas en sociedad con su ahora cuñado Sergio Eduardo Humphrey Jordan, quien en una grabación difundida confirmó que Nieto Castillo era parte de esa simulación.

“Acabamos de abrir una nueva línea, una nueva solución de negocios en Entra Consulting con Santiago, que era el zar para el lavado de dinero en México, es el nuevo socio que tenemos respecto al lavado de dinero. Él es como el tipo que arregla en México”, dijo supuestamente Humphrey Jordan.

Según la denuncia que fue dada a conocer públicamente por los abogados Javier Coello Trejo, Javier Coello Zuarth y Roberto Gil Zuarth, la red de empresas realizaba operaciones entre sí, con pérdidas fiscales y con transacciones internacionales en al menos ocho países. No obstante, la firma original fue constituida en Estados Unidos como Entra Consulting L.LC.

“Esta entidad se dedica fundamentalmente a estructurar empresas y transacciones en el sector energético. Supuestamente cuenta con oficinas en las ciudades de Houston, México, Caracas, Maturín y alianzas locales en Ecuador, Colombia, Argentina y Brasil. Una empresa aparentemente con presencia global”, expusieron los litigantes en su denuncia.

Según los abogados, también se identificó una empresa con una denominación muy similar a la detectada en Estados Unidos: Entra Consulting México S. de R.L. de C.V., que el 31 de julio de 2019 designó a Humphrey Jordan como representante legal, justamente cuando Nieto Castillo fungía como titular de la UIF.

“Entra Consulting México no reporta activos fijos, maquinaria o equipo. Tampoco ingresos o deducciones que hagan verosímil esa razón económica o de negocios, en la inteligencia de que las empresas que participan en la industria energética suelen ser intensivas en capital, tecnología, mano de obra, bienes muebles de características industriales”, precisó la denuncia.

Sin embargo, sí realizó facturación y transacciones con una serie de 17 empresas de nombre muy similar, que compartían una misma dirección en Montes Urales 2530, en la colonia Lomas de Chapultepec, de la alcaldía Miguel Hidalgo, en la Ciudad de México.

También tenían registrado ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT) el mismo correo electrónico: aamador@evavoffshore.comel, además de que causaron alta en el mismo periodo de tiempo: julio de 2019; y tenían objeto social similar: servicios de administración en negocios, alquileres de transporte, dirección de corporativos y empresas. Asimismo, sus denominaciones son derivaciones alfanuméricas de unas y otras; por ejemplo, RS OSV México 3 tiene como socia a RS OSV México SUB 3.

Según la denuncia de los litigantes, las 17 empresas no reportaron utilidades, pero sí pérdidas, además de que adquirieron importantes cantidades en divisas e hicieron sistemáticamente operaciones con entidades extranjeras.

“Respecto a los dichos de los secuaces de [Francisco Javier García Cabeza de Vaca] @fgcabezadevaca. Es simplemente una afirmación FALSA y con fines políticos. 1. Yo NO tengo participación en NINGUNA de las empresas que se mencionan. Y dos, respecto a las denuncias ante la FGR, como las anteriores, no tienen sustento”, respondió Nieto Castillo, el 18 de diciembre de 2023, en su cuenta de la red social X.

¿QUIÉN ES SANTIAGO NIETO CASTILLO?

Santiago Nieto Castillo, de 50 años de edad, nació en San Juan del Río, Querétaro, el 27 de enero de 1973. Es Licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Querétaro. También es Doctor en Derecho, por la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

Ha desempeñado diversos cargos en el Poder Judicial de la Federación (PJF), entre ellos el de secretario técnico en la Secretaría Ejecutiva del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal (CJF), secretario técnico en el Instituto de la Judicatura Federal, secretario de Estudio y Cuenta y jefe de Unidad de Investigación y difusión en el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y magistrado presidente de la Quinta Circunscripción Plurinominal, con sede en Toluca, del TEPJF.

En la administración pública centralizada, sirvió como asesor jurídico en el Consejo Local del extinto Instituto Federal Electoral (IFE), en el Distrito Federal, de 1997 al 2000. En el área legislativa, entre 2000 y 2003 fungió como coordinador de asesores de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal (ALDF).

El 19 de febrero de 2015 fue elegido por el Senado, como titular de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (FEPADE), de la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR).

El 14 de marzo del 2018, Nieto Castillo aseguró que fue despedido como titular de la FEPADE para detener varias las investigaciones que había iniciado, no solo por presuntos sobornos de Odebrecht al ex director de Petróleos Mexicanos (PEMEX), Emilio Ricardo Lozoya Austin, sino también en supuestos casos de financiación ilegal de elecciones estatales por parte del Partido Revolucionario Institucional (PRI).

“Fui un fiscal molesto para el Gobierno [de Enrique Peña Nieto] y me querían fuera”, dijo el ex fiscal en una entrevista al diario estadounidense The Wall Street Journal, firmada por el periodista español Juan Montes, quien destacó que el escándalo de sobornos en torno Odebrecht generó cargos penales contra ex presidentes en Brasil y Perú, pero no fue así en México.

Nieto Castillo afirmó al WSJ, que poco antes de su despido de la FEPADE, había solicitado información bancaria de las Islas Caimán, además de declaraciones juradas y otra documentación de las autoridades brasileñas, como parte de su esfuerzo para decidir si existían motivos para presentar cargos contra Lozoya Austin.

El ex titular de la FEPADE fue destituido de su cargo el 25 de octubre del 2017, por el encargado de despacho de la la ahora extinta Procuraduría General de la República (PGR), Alberto Elías Beltrán, por supuestamente “violar” el código de ética de la institución, así como “violentar la reserva estricta que establece la Constitución y el Código Penal” en materia de investigaciones.

El 22 de mayo de ese mismo año, durante un mitin realizado en Tlaquepaque, Jalisco, invitado por Marcelo Ebrard -quien fungió después, como titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE)-, Nieto Castillo se sumó al proyecto electoral del entonces candidato presidencial Andrés Manuel López Obrador.

El 3 de septiembre del 2018, Carlos Manuel Urzúa Macías, entonces propuesto por el presidente electo López Obrador, como el que sería el titular de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), anunció que Nieto Castillo encabezaría la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF).

Sin embargo, el 8 de noviembre de 2021, Nieto Castillo renunció a la titularidad de la UIF, luego de su boda con Carla Humphrey Jordan, actual consejera del Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE).

El enlace matrimonial llevada a cabo en Antigua, Guatemala, derivó en un escándalo mediático por la incautación en el Aeropuerto de Guatemala, de 35 mil dólares en efectivo sin declarar a Juan Francisco Ealy Ortiz, propietario del diario El Universal e invitado a la boda, lo que fue criticado por el presidente López Obrador.

En septiembre de 2022, Nieto Castillo asumió el cargo del despacho como Procurador General de Justicia del Estado de Hidalgo (PGJEH), en sustitución de Alejandro Habib Nicolás, que no finalizó su gestión de cinco años por los que había sido designado en 2021 por el Congreso local, ya que presentó su renuncia el día 1 del mismo mes y año.