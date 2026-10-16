Denuncian al Gobernador de Jalisco ante la FGR por detenciones arbitrarias y tortura durante protesta por el agua

Víctor Hugo Gutiérrez Yánez, presidente de la Comisión Iberoamericana de Derechos Humanos para el Desarrollo de las Américas (CIDHPDA), presentó una demanda ante la Fiscalía General de la República (FGR) contra el Gobernador de Jalisco, Pablo Lemus, por la presunta detención y presunta tortura de los manifestantes que protestaron en Guadalajara contra el desabasto y la mala calidad del agua.

En la denuncia se solicita que la FGR atraiga las investigaciones por la represión y agresiones contra los manifestantes.

También pide que se investigue la posible corrupción en el manejo de los recursos públicos que ha ocasionado que al menos desde 2019 los habitantes del Área Metropolitana de Guadalajara padezcan por el suministro de agua potable.

“Estudios ciudadanos y de institucionales han confirmado que el agua distribuida en más de 320 colonias sale teñida de color café o negro, carece de cloro residual y contiene heces fecales, coliformes y metales pesados como plomo, mercurio y aluminio, exponiendo a la población a graves riesgos sanitarios”, declaró ante medios.

“Distribuir deliberadamente agua sucia o descuidar las instalaciones que la procesan se traduce en un incumplimiento directo de su deber de protección. Este problema del agua está desde 2019, y hoy le explotó al gobernador Lemus en 2026. Los habitantes del área metropolitana de Guadalajara sufren de forma sistemática un deficiente e insalubre servicio de agua potable provisto por el Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado”, indicó.



Jalisco identifica a 17 policías por uso indebido de la fuerza en protesta del agua

La Secretaría de Seguridad de Jalisco dio a conocer que identificó a 17 policías por presunto uso indebido de la fuerza durante la manifestación del 11 de octubre en Guadalajara.

Los oficiales enfrentan investigaciones internas que podrían derivar en sanciones desde una amonestación hasta la separación del cargo, informó el Secretario de Seguridad estatal, Juan Pablo Hernández.

Explicó que el área de Asuntos Internos integró un expediente con más de 200 videos grabados desde diferentes ángulos durante la movilización. La revisión del material y las comparecencias de los agentes identificados permitieron detectar presuntas actuaciones fuera de los protocolos y reacciones desproporcionadas durante el operativo.

Los 17 oficiales ya fueron citados a declarar ante personal de Asuntos Internos y sus expedientes continúan en integración. Hernández aseguró que las investigaciones también pueden alcanzar a los mandos policiales y sostuvo que “ninguna falta o exceso que se haya cometido por parte de las y los compañeros, incluidos los mandos, quedará sin respuesta”.

El Secretario reconoció que durante el operativo hubo errores en la aplicación de los protocolos policiales y que algunos agentes actuaron de manera impulsiva ante el enojo o la percepción de riesgo, pese a que la instrucción era mantener la contención.

“Se generaron daños hacia quienes debíamos proteger para preservar su derecho a manifestarse”, admitió.

Como parte de las investigaciones, la Secretaría de Seguridad pidió a la ciudadanía compartir videos que permitan ampliar la revisión de los hechos.

Hernández también indicó que la dependencia trabajará con la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco y proporcionará la información que le sea requerida para esclarecer las actuaciones policiales.