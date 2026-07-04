Denuncian fallas en el Tren Maya en ruta Mérida-Cancún; usuarios señalan falta de información

El Tren Maya registró una falla eléctrica en la ruta Mérida-Cancún que dejó decenas de pasajeros varados durante más de cinco horas.

De acuerdo con pasajeros, el convoy tuvo que haber llegado a la estación a las 20:00 horas del 1 de julio, pero no fue hasta las 2:50 horas de este jueves en la madrugada que la unidad arribó.

Ante los hechos, los usuarios denunciaron que no se les estaba informando oportunamente sobre lo que estaba pasando, que había falta de energía eléctrica, aire acondicionado, agua y alimentos.

Los pasajeros denunciaron también que crisis nerviosas y constantes reclamos de los pasajeros.

Hasta ahora, la empresa Tren Maya no ha dado un informe técnico sobre lo sucedido.

Durante los primeros nueve meses de 2025, los ingresos propios del Tren Maya solo cubrieron 12.6 por ciento de sus gastos de funcionamiento; en tanto, recibió 3 mil 345 millones de pesos vía subsidios y beneficios del fideicomiso Art. 18-A, que se utilizaron para pagar lo relacionado con la empresa militar.

El Tren Maya reportó ingresos propios por 387 millones 76,935 pesos, los cuales incluyen venta de boletos, souvenirs, venta de paquetes turísticos y arrendamiento de vehículos. Mientras, los gastos de funcionamiento ascendieron a 3,068 millones de pesos entre enero y septiembre de este año.