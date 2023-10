Carabarin Trujillo, quien estuvo al frente de la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Puebla (CBPEP) desde enero de 2020 hasta agosto de 2023, fue denunciada ante la Fiscalía Anticorrupción del estado el pasado 10 de mayo por el colectivo Voz de los Desaparecidos en Puebla por actos de corrupción, omisión y violaciones a los derechos de las víctimas directas e indirectas. Por este proceso se abrió la Carpeta de Investigación 302/2023 FECC; hasta ahora, el colectivo no ha sido notificado de avances en el caso y la Fiscalía General del Estado (FGE) tampoco ha brindado información.

La comisionada, que fue la primera titular del organismo, tuvo desde el inicio una relación tensa con las familias y su gestión se caracterizó por una cerrazón a los cuestionamientos. Al menos hasta un mes antes de su renuncia se comprobaron omisiones de la CBPEP como no incluir a familiares en la planeación de las acciones de búsqueda, lo cual, de acuerdo con el colectivo, llegó a poner en riesgo a algunas familias al organizarlas en lugares peligrosos, sin vigilancia suficiente, al actuar de manera descoordinada con la FGE.

Se le acusó también de comprar equipo, como una lancha, cuatrimotos y camionetas que resultaban inservibles para las labores de búsqueda, o bien permanecían guardados porque los integrantes del organismo no salían a campo.

La comisión poblana recibió además observaciones de la Auditoría Superior de la Federación, que en la cuenta pública de 2021 señaló un “posible daño patrimonial” de 3.5 millones de pesos por cursos de capacitación en búsqueda impartidos a personal de los 217 municipios del estado, de los cuales no presentó evidencias.

María Luisa Núñez Barojas, buscadora poblana fundadora de Voz de los Desaparecidos, dijo que la reacción de las familias fue, primero, de indignación ante su postulación a la CNB, y después de sorpresa por “el atrevimiento” de la excomisionada.

“Realmente es preocupante que este tipo de gente quiera llegar a la CNB porque es alguien que no le tiene respeto a las leyes, a las sanciones. Que en este caso, si bien es cierto que [Carabarin Trujillo] no ha sido sancionada, hay una denuncia en trámite, una investigación, y todavía no puede decir, a menos que sepa algo que nosotros no, que ya está a salvo o ya libró esa situación”.