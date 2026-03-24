$!Derrame avanza en Veracruz y Tabasco; organizaciones y comunidades denuncian que la limpieza de Pemex es insuficiente

Este 21 de marzo, comunidades y organizaciones de la Red Corredor Arrecifal del Golfo de México denunciaron que el derrame de hidrocarburos provocado por un buque privado continúa expandiéndose. Hasta el momento, la mancha afecta 630 kilómetros de costa, generando impactos devastadores en los ecosistemas y la economía local. De acuerdo con datos de la organización, la magnitud del desastre equivale casi a la longitud total del Corredor Arrecifal del Suroeste del Golfo de México. Esta franja marítima crítica se extiende desde la laguna de Tamiahua, en Veracruz, hasta el municipio de Paraíso, en Tabasco. La Red detalló que se han documentado 51 sitios con presencia de chapopote, muchos de ellos con afectaciones kilométricas; de estos puntos, 42 se localizan en territorio veracruzano y 9 en costas tabasqueñas.

Ante la gravedad del escenario, las comunidades afectadas han calificado el evento como un “desastre ambiental en el Golfo de México” que, lejos de controlarse, sigue ganando terreno. Los primeros avistamientos de crudo en las playas se reportaron el pasado 18 de marzo en Tamiahua, Tuxpan y Cazones. Irónicamente, el hallazgo coincidió con la conmemoración oficial del Aniversario de la Expropiación Petrolera en el País.

Presentan mapa con los sitios más afectados por el derrame Para sustentar la denuncia, la Red Corredor Arrecifal presentó un mapa actualizado al 20 de marzo de 2026. La herramienta permite visualizar los puntos críticos de contaminación, el avance de las labores de limpieza y el estado de la flora y fauna impactada. El mapa revela que la mayoría de las playas afectadas carecen de atención oficial, siendo las propias comunidades quienes encabezan las labores de limpieza. En contraste, las zonas intervenidas por Pemex o autoridades gubernamentales representan una minoría en comparación con la magnitud del daño. El objetivo de este recurso es, según el comunicado oficial, “convocar a la sociedad civil para exigir una respuesta efectiva ante la emergencia y sumar esfuerzos comunitarios que permitan delimitar el impacto ambiental”. Asimismo, la organización denunció que las autoridades aún no han esclarecido el origen exacto de la fuga. Esta opacidad impide confirmar si el vertido ha cesado y dificulta el proceso para fincar responsabilidades legales a la empresa involucrada.

La plataforma también geolocaliza el hallazgo de especies vulnerables como tortugas, delfines, pelícanos y manatíes, además de zonas de manglares y arrecifes que presentan daños severos por el contacto con el crudo. “La situación es alarmante, pues ocurre a escasas semanas de que inicie la temporada de anidación de cinco especies de tortugas marinas —laúd, verde, caguama, carey y lora—, todas bajo categorías de riesgo de extinción”, advirtió la Red. Según registros, se han encontrado hasta ahora siete tortugas marinas, dos delfines, dos manatíes y un pelícano con rastros evidentes de hidrocarburo, la mayoría de estos ejemplares fueron hallados sin vida. Las afectaciones por el derrame de petróleo también ha afectado a los manglares de las especies de mangle rojo, negro y blanco en la Laguna del Ostión, un ecosistema único que es hábitat del cangrejo peludo y cangrejo azul, una especie protegida por la Norma Oficial Mexicana NOM-059-SEMARNAT-2010, así como de aves migratorias y de nutrias en los ríos afluentes.

Reportes de limpieza de las autoridades no coinciden con la realidad El último reporte conjunto de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), Secretaría de Marina (Semar), Petróleos Mexicanos (PEMEX) y la Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA) presenta los resultados de las acciones de limpieza de playa que ha realizado el gobierno de México. En dichas jornadas se atendió la presencia de residuos de hidrocarburo en playas del Golfo de México. Las autoridades señalaron haber registrado un avance del 88 por ciento con un total de 94.7 toneladas de residuos recolectados.