$!Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México: refuerzan seguridad, barreras de contención y se han atendido 39 playas

Tras los avistamientos y recales intermitentes de hidrocarburos registrados desde el 2 de marzo en zonas costeras del Golfo de México, con afectaciones focalizadas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, el Grupo Interinstitucional informó que se mantienen y refuerzan acciones de atención, contención, saneamiento e investigación para reducir impactos ambientales y sociales.

En un comunicado, informó que se reforzó el operativo desplegado con un estado de fuerza de más de 3 mil elementos, 2 mil 200 de Marina; 700 de Pemex; además de personal de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios.

También se han desplegado 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos drones submarinos y mil metros de barreras de contención desplegadas para la atención en costa y mar.

Actualmente, se han atendido 39 playas, un manglar y un estero. Se reporta que continúa el recale intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, con material intemperizado.

Asimismo, el Grupo Interinstitucional detalló en cuanto a la recolección, al corte del 30 de marzo se reporta: 42 toneladas recolectadas de contaminantes en playas en el día y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar en el día y 40.6 toneladas acumuladas.



7 de 13 embarcaciones ya fueron inspeccionadas

Operativamente, se realizan vuelos de reconocimiento y búsqueda en franja costera y en la Sonda de Campeche; así como recorridos marítimos y terrestres en áreas de impacto y despliegue en el área de origen, incluyendo acciones dentro del Complejo Cantarell.

En paralelo a la atención operativa, continúa la investigación técnica respecto del origen del hidrocarburo. De los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento; los avances son siete buques revisados (5 en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico), los seis restantes fueron boletinados con apoyo de la comunidad marítima internacional.

En el marco regulatorio, la ASEA mantiene acciones de supervisión, verificación e integración deinvestigación, con el propósito de determinar el origen y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable. Asimismo, Profepa da seguimiento a los reportes ciudadanos sobre la presencia de hidrocarburos y, en coordinación con instituciones estatales, da atención y canaliza a los ejemplares de vida silvestre afectados por hidrocarburos.