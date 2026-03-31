$!Derrame de hidrocarburos en el Golfo de México: refuerzan seguridad, barreras de contención y se han atendido 39 playas

Tras los avistamientos y recales intermitentes de hidrocarburos registrados desde el 2 de marzo en zonas costeras del Golfo de México, con afectaciones focalizadas en Tabasco, Veracruz y Tamaulipas, el Grupo Interinstitucional informó que se mantienen y refuerzan acciones de atención, contención, saneamiento e investigación para reducir impactos ambientales y sociales.
En un comunicado, informó que se reforzó el operativo desplegado con un estado de fuerza de más de 3 mil elementos, 2 mil 200 de Marina; 700 de Pemex; además de personal de Semarnat, Profepa, Conapesca, ASEA, Conanp y municipios.
También se han desplegado 47 buques y embarcaciones, 48 vehículos, siete aeronaves, dos drones aéreos, dos drones submarinos y mil metros de barreras de contención desplegadas para la atención en costa y mar.
Actualmente, se han atendido 39 playas, un manglar y un estero. Se reporta que continúa el recale intermitente, principalmente en Veracruz y Tamaulipas, con material intemperizado.
Asimismo, el Grupo Interinstitucional detalló en cuanto a la recolección, al corte del 30 de marzo se reporta: 42 toneladas recolectadas de contaminantes en playas en el día y 785 toneladas acumuladas; y 0.6 toneladas recolectadas en el mar en el día y 40.6 toneladas acumuladas.
7 de 13 embarcaciones ya fueron inspeccionadas
Operativamente, se realizan vuelos de reconocimiento y búsqueda en franja costera y en la Sonda de Campeche; así como recorridos marítimos y terrestres en áreas de impacto y despliegue en el área de origen, incluyendo acciones dentro del Complejo Cantarell.
En paralelo a la atención operativa, continúa la investigación técnica respecto del origen del hidrocarburo. De los 13 buques que se encontraban en el área de interés en el fondeadero de Coatzacoalcos antes del inicio del evento; los avances son siete buques revisados (5 en Coatzacoalcos, uno en Dos Bocas y uno en Tampico), los seis restantes fueron boletinados con apoyo de la comunidad marítima internacional.
En el marco regulatorio, la ASEA mantiene acciones de supervisión, verificación e integración deinvestigación, con el propósito de determinar el origen y, en su caso, proceder conforme a derecho contra quien resulte responsable. Asimismo, Profepa da seguimiento a los reportes ciudadanos sobre la presencia de hidrocarburos y, en coordinación con instituciones estatales, da atención y canaliza a los ejemplares de vida silvestre afectados por hidrocarburos.
En ejercicio de sus atribuciones, la ASEA ya presentó el 27 de marzo una denuncia penal ante la Fiscalía General de la República (FGR) por la posible comisión de delitos ambientales. Las sanciones por el manejo ilícito de sustancias peligrosas con daño al ambiente, establecidas en el artículo 414 del Código Penal Federal, podrían ir de 1 a 9 años de prisión, de 300 a 3 mil días de multa y/o la reparación y compensación del daño ambiental.
Instalan barreras de contención en Cantarell
“Es importante destacar que en la zona de chapopoteras de Cantarell se instalaron barreras de contención y se continúa realizando la dispersión mecánica de chorro de agua y equipos de inspección con apoyo de seis embarcaciones y un dron submarino. Al momento, se ha realizado recorrido y revisión a los ductos asociados al complejo Akal C y Akal H para verificar integridad mecánica, citados resultados se informarán al término de la revisión”, sostuvo.
Además, Pemex ha identificado la reactivación de emanaciones naturales de hidrocarburos frente a las costas del municipio de Coatzacoalcos, por lo que se activaron de manera inmediata labores de supervisión, contención y limpieza.
Factores como frentes fríos, incremento en el oleaje y los vientos favorecen el desplazamiento del crudo en proceso de reacción (intemperizado) hacia las aguas menos profundas y la costa, fenómeno que se presenta con mayor frecuencia durante la temporada invernal. Por tal motivo, Pemex mantiene vigilancia permanente en la zona y continúa con acciones coordinadas para brindar atención ambiental para mitigar eventos naturales asociados y garantizar condiciones adecuadas.