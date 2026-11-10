Desactivan paro en el PJF: acuerdan eliminar despidos y sanciones por evaluaciones judiciales

Este lunes concluyó la suspensión de labores en el Poder Judicial de la Federación (PJF) tras alcanzarse un acuerdo entre las autoridades institucionales y las representaciones sindicales de los trabajadores.

El consenso eliminó despidos, sanciones y cualquier efecto punitivo derivado del nuevo modelo de evaluación judicial determinado por las autoridades.

Las negociaciones del paro en el Poder Judicial se formalizaron mediante una minuta de trabajo y un comunicado conjunto.

El documento fue suscrito por el Ministro Hugo Aguilar Ortiz, Presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; los cinco integrantes del Pleno del Órgano de Administración Judicial, encabezados por Néstor Vargas Solano; y los líderes del Sindicato de Trabajadores del Poder Judicial de la Federación, el Sindicato Nacional de Renovación y la Unión Nacional de Trabajadores del Poder Judicial.

La mesa de diálogo desactivó el conflicto laboral iniciado el jueves anterior al establecer compromisos por escrito que garantizan la estabilidad laboral en la carrera judicial.

Entre las medidas destacan la cancelación de exámenes extraordinarios a petición de titulares, la reducción de criterios subjetivos de calificación y la prohibición de represalias contra el personal participante en las protestas.

A pesar del acuerdo inicial, el Órgano de Administración Judicial determinó este lunes la abrogación total del reglamento sobre las evaluaciones judiciales, luego de que decenas de sedes jurisdiccionales permanecieran cerradas.



Acuerdos clave entre autoridades y trabajadores del Poder Judicial

Según la minuta firmada en la sede de la SCJN, las autoridades del PJF y las dirigencias sindicales pactaron cinco puntos centrales:

1. Eliminación del carácter sancionatorio y separación del cargo: Se acordó derogar definitivamente toda norma con efectos punitivos o que contemplara la pérdida del empleo como resultado de los exámenes de desempeño.

Esta medida dejó sin efecto la aplicación del artículo 38, fracción IV, de la Ley de Carrera Judicial, precepto que contemplaba la separación del servicio público por no acreditar los estándares requeridos.

1. Supresión de evaluaciones extraordinarias: Se eliminó la facultad de las personas titulares de juzgados, tribunales y áreas administrativas para solicitar exenciones o exámenes extraordinarios al personal a su cargo.

2. Reducción de criterios subjetivos: Se pactó ajustar los factores de calificación para reducir la ponderación de evaluaciones no estandarizadas delegadas a las jefaturas.

3. Garantía de no represalias: Se estipuló expresamente en la minuta que “no se aplicará sanción alguna por la libre manifestación efectuada”, prohibiendo procedimientos administrativos, descuentos o medidas disciplinarias contra manifestantes.

4. Mesas de trabajo mensuales: Se acordó instalar una mesa de diálogo permanente con periodicidad mensual para revisar los compromisos y dar atención a las problemáticas laborales de la plantilla.

Con este acuerdo, los sindicatos se comprometieron a informar a las bases trabajadoras y a reanudar las labores ordinarias en todos los órganos jurisdiccionales del país a partir de este lunes 9 de noviembre.



OAJ elimina por completo acuerdos sobre evaluación de trabajadores

El convenio firmado el sábado preveía únicamente modificar el Acuerdo General AG-POAJ-025/2026, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) el pasado 5 de noviembre.

Sin embargo, la mañana del lunes 9 de noviembre las instalaciones de al menos 50 juzgados y tribunales federales mantuvieron la suspensión de actividades por la inconformidad del personal.

Ante este escenario, el Pleno del OAJ realizó una sesión extraordinaria donde resolvió decretar la abrogación total del acuerdo regulatorio, anulando por completo el sistema de evaluación cuestionado.

La nueva resolución formal, identificada como AG-POAJ-027/2026, se aprobó por unanimidad y fue publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, dejando formalmente sin efectos el proceso de evaluación judicial.



Posturas oficiales de la SCJN, el OAJ y representaciones sindicales

A través de un comunicado oficial, el Órgano de Administración Judicial justificó su decisión señalando que, ante el cierre prolongado de sedes y el impacto en el acceso a la justicia, se optó por abrogar el acuerdo “en aras de cumplir con el mandato constitucional de impartir justicia pronta y expedita”.

Por su parte, la Suprema Corte emitió un pronunciamiento en el que reconoció “la sensibilidad y la responsabilidad con las que el Órgano de Administración Judicial (OAJ) atendió las preocupaciones expresadas por la base trabajadora del Poder Judicial de la Federación (PJF) respecto al proceso de evaluación del desempeño”.

“Con la abrogación de dicho Acuerdo General, publicada en la edición vespertina del Diario Oficial de la Federación, se eliminan por completo los motivos que causaron la inconformidad de las y los trabajadores del PJF”, enfatizó la SCJN.

Desde el frente sindical, Jesús Gilberto González Pimentel, secretario general del STPJF (sindicato mayoritario), destacó que la anulación fue fruto del diálogo directo celebrado el 7 de noviembre en la Suprema Corte.

“Expresamos nuestro reconocimiento a las trabajadoras y los trabajadores del PJF, cuya unidad y participación sostienen a nuestra organización. Este resultado reafirma el compromiso de trabajar con responsabilidad, firmeza y unidad”, declaró el líder sindical.

En tanto, Juan Alberto Prado Gómez, dirigente del Sindicato Nacional de Renovación, subrayó que su representación “fue categórica en señalar que el acuerdo vulneraba los derechos laborales de los trabajadores”.

“Tras un amplio debate, el Órgano de Administración Judicial asumió compromisos por escrito respaldados por la firma de todos sus integrantes”, concluyó Prado Gómez.



Reformas a la Ley de Carrera Judicial, el otro pendiente

La anulación de la medida no frena la agenda del gremio. Las organizaciones sindicales del PJF informaron que mantendrán gestiones en el ámbito legislativo para consolidar reformas de fondo en materia laboral.

Entre sus objetivos principales destaca modificar la Ley de Carrera Judicial del Poder Judicial de la Federación para derrogar los artículos que vinculan las evaluaciones con la separación del cargo. Asimismo, planean revisar las Condiciones Generales de Trabajo para proteger los salarios y prestaciones de los trabajadores frente a futuros ajustes presupuestales.