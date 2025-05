$!Desaire, boicot y vigilancia: la oposición se moviliza frente a la elección judicial

“El dilema de buena parte de la ciudadanía entre votar o no votar evidencia lo absurdo de elegir jueces, algo que, sin consensos, se impuso por una mayoría fraudulentamente construida. Yo no voy a legitimar ese abuso participando en una farsa democrática”, escribió el expresidente del INE, Lorenzo Córdova, en sus redes sociales.

Paradójicamente, el llamado a no votar en la elección judicial es respaldado por quienes en otro momento tuvieron a su cargo la organización de comicios y la promoción del voto, en su papel de consejeros del INE, como Lorenzo Córdova, Luis Carlos Ugalde y Marco Antonio Baños, que en diversos foros criticaron la capacidad del INE —hoy encabezado por Guadalupe Taddei— para llevar a cabo la votación.

Por otro lado, la organización Somos MX –conformada por ex integrantes de la Marea Rosa, el Frente Cívico Nacional, el PRD y ex funcionarios del INE- convocaron a la ciudadanía a formar parte de una “Brigada Antimapaches” de observadores electorales.

Personajes como el expresidente Vicente Fox o el empresario Ricardo Salinas y conductores de TV Azteca, como Pati Chapoy, promueven posturas como “yo veto y no voto”, llaman al boicot y convocan a manifestarse contra el ejercicio.

Legisladores y dirigentes del PRI y PAN, así como exconsejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) han calificado el proceso como una “simulación” o una “farsa”, y han llamado a no votar en los comicios.

Frente al activismo del gobierno y el partido Morena -que llaman a participar y reparten acordeones para inducir el voto en favor de sus candidatos-, la oposición prepara manifestaciones de repudio, llama a no pararse en las urnas y alista grupos de observadores para documentar lo que califican como “un fraude anticipado”.

“De entre todas las elecciones, aquellas de jueces deberían ser -por razones obvias- las más inmaculadas, legales y transparentes, por mucho. Deberían ser la perfección de legalidad para que los elegidos estén obligados a actuar de la misma manera. Pero está ocurriendo justamente lo contrario”, escribió el expresidente del IFE, Luis Carlos Ugalde.

En el caso del expresidente Vicente Fox, él se sumó a una campaña titulada “Yo veto” para pedir a los mexicanos no votar el domingo, después de haber calificado la elección judicial como un “fraude” y una “marranada”.

El empresario Ricardo Salinas Pliego, dueño de Grupo Salinas, también publicó en sus redes sociales mensajes con la etiqueta de la campaña y anunció que no participará en los comicios del 1 de junio.

“No seas parte del circo con el que quieren asegurarse de que nunca les llegue la justicia”, opinó en su cuenta oficial de X.

El empresario Claudio X. González compartió la postura de Fox y Salinas, al señalar que no votaría el 1 de junio porque “los juzgadores nunca deben ser electos. Su compromiso no es con los electores, es con la constitucionalidad y la legalidad”.



Legisladores del PAN y PRI señalan que no participarán en elecciones

Posiciones parecidas a las de los exconsejeros electorales han sido planteadas por legisladores, dirigentes y voceros de los dos principales partidos de la oposición.

“La elección del Poder Judicial es una farsa orquestada por Morena. Sin transparencia, sin certeza, sin vigilancia en el conteo y con resultados hasta 10 días después. La mayoría de los candidatos los eligieron ellos y ahora hasta reparten acordeones. En el PRI no seremos parte de esa simulación”, señaló el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno.

“Lo decimos claramente: Acción Nacional no participará, ni convalidará el fraude electoral que el régimen ha organizado este domingo 1 de junio. Salvo honrosas excepciones, las candidaturas para conformar al Poder Judicial carecen de preparación y, de forma preocupante, existen presuntos nexos con el crimen organizado. No acompañaremos un proceso opaco, incierto e irregular que hemos denunciado de inicio a fin”, advirtió el líder panista, Jorge Romero.

Por el blanquiazul, la senadora Lilly Téllez, Ricardo Anaya y Francisco Ramírez Acuña, entre otros, se posicionaron en una rueda de prensa contra el ejercicio.

“Por ningún motivo, bajo ninguna circunstancia, voy a ser parte de este atraco. No acudiré a ese vulgar fraude, y por lo tanto no saldré a votar este domingo”, señaló Anaya, coordinador de la bancada panista, el pasado 27 de mayo en el Senado de la República.

La postura fue compartida también por el tricolor, que aunque convocó a la ciudadanía a participar para definir las presidencias municipales en los estados de Durango y Veracruz, desde sus redes sociales senadores como Rolando Zapata, Néstor Camarillo y Claudia Anaya publicaron que no votarán el 1 de junio.

Lo mismo el coordinador de los diputados priistas, Rubén Moreira, quien después de posicionarse contra la elección judicial, denunció un hackeo en su cuenta de la red social X.



Volanteo contra acordeones

Asimismo, con la leyenda #YoNoVotoPrimeroDeJunio y #NoVotoNoTraicionoAMiPaís, en redes sociales diversas cuentas se sumaron a la iniciativa de no participar en los comicios del 1 de junio, una campaña que llegó hasta las calles de la Ciudad de México, donde este medio pudo constatar que se pegaron carteles con la leyenda #NoParticipoEnLaSimulación.

En colonias de la Ciudad de México y en Puebla, la organización Movimiento Nacionalista Izhanih (MNI) colocó carteles con el mensaje “No voy a votar por jueces. Nació como fraude, el proceso entero es un circo legal” y “En esta elección de jueces, no voto, no cuento, no legitimo”. Estas publicaciones las replicó también en redes sociales.

El MNI ha realizado publicaciones en Facebook y X en contra de personas migrantes y las disidencias sexuales, y a favor de figuras como Adolf Hitler, líder del partido Nazi en Alemania en la década de los 30 y 40.

Por su parte, la organización Va Por Todos —que integra la Marea Rosa— convocó a una marcha a nivel nacional, el 1 de junio a las 11:00 horas bajo el nombre “Domingo Negro”. En la Ciudad de México, se tiene previsto que esta movilización tenga lugar en el Ángel de la Independencia.



Organizan ‘Brigadas Anti-Mapaches’ a nivel nacional

Integrantes de la Marea Rosa, el Frente Cívico Nacional y Somos MX organizaron una “Brigada Antimapaches”, para la cual habilitaron un registro donde ciudadanos podían capacitarse para documentar posibles ilícitos durante la jornada electoral, tales como “mapacheo”, la distribución de acordeones que indiquen cómo votar, o “casas amigas” donde se ofrecen despensas o dinero a cambio de votos.

“Nosotros no estamos tratando de boicotear la elección, nosotros estamos llamando a un proceso de observación”, anotó Amado Avendaño, integrante del Frente Cívico Nacional.

Su objetivo es recabar elementos para presentar denuncias ante la Fiscalía Especializada para la Atención en Delitos Electorales (Fisel) y en redes sociales, expusieron, y poder “no legitimar” las elecciones.

“Tenemos que observar, documentar para poder denunciar, porque no damos por hecho que este instrumento [de votación] sea algo válido y que deba caber en un país democrático”, expuso Mariana González Torres, también integrante de las organizaciones.