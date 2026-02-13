Desaloja SEP a funcionario y abre relevo en su puesto tras choque interno

La Secretaría de Educación Pública informó que Marx Arriaga Navarro fue separado de la Dirección General de Materiales Educativos, al transformar ese cargo de plaza de estructura a puesto de libre designación a partir del 15 de febrero, decisión que el funcionario calificó como un despido ilegal y violatorio de sus derechos laborales en una conferencia de prensa realizada en sus oficinas de Avenida Universidad, en Ciudad de México. La dependencia federal precisó que, como consecuencia de ese cambio administrativo, la Dirección General de Materiales Educativos quedaría a disposición de la Secretaría para realizar un nuevo nombramiento a partir del 16 de febrero de 2026, mientras que Arriaga Navarro anunció que permanecería en su oficina hasta recibir un documento formal de remoción conforme a la normatividad vigente.

En una tarjeta informativa difundida el 13 de febrero de 2026, la SEP señaló que personal de la Unidad de Asuntos Jurídicos y del Órgano Interno de Control acudió a las oficinas de Materiales Educativos en Avenida Universidad para notificar a Marx Arriaga Navarro sobre la modificación de la naturaleza de su plaza. La dependencia negó haber ejecutado un desalojo del funcionario y sostuvo que el procedimiento obedecía a decisiones de carácter administrativo realizadas con apego a la normatividad aplicable, al tiempo que reiteró que el nuevo nombramiento en la Dirección General se daría a conocer el 16 de febrero de 2026.

Desde su oficina en la Secretaría de Educación Pública, Arriaga Navarro aseguró en conferencia de prensa que el proceso en su contra era ilegal, afirmó que continuaría en el cargo mientras no recibiera un documento formal de despido y sostuvo que fue objeto de violencia institucional. El funcionario relató que a las instalaciones acudieron elementos de seguridad de la institución para exigirle desalojar la Dirección General de Materiales Educativos, situación que consideró un acto de presión, y expresó que “no nos aferramos a esta silla, nos aferramos a los principios”, al justificar su permanencia en el inmueble. Ante la perspectiva de salida de la Secretaría, indicó que regresaría a dar clases y acompañaría las movilizaciones del magisterio en defensa de su proyecto educativo.

Arriaga Navarro afirmó que la subsecretaria de Educación Básica, identificada en sus declaraciones como Noemí Juárez, le solicitó realizar cambios en los libros de texto gratuitos sin presentar una justificación académica o pedagógica, y vinculó esa petición con las tensiones internas en la dependencia. Al ser interrogado sobre la autoridad que ordenó su cese, el funcionario respondió que no se le comunicó un nombre específico y señaló que la instrucción no estaba firmada por la Presidencia de la República, sino que provenía del interior de la propia Secretaría de Educación Pública. De acuerdo con su versión, a las oficinas de Avenida Universidad acudieron policías de la institución para presionarlo a dejar el cargo, lo que describió como un ejercicio de violencia en su contra.

El conflicto entre la Secretaría de Educación Pública y el director de Materiales Educativos se produjo después de una serie de discrepancias públicas entre Marx Arriaga Navarro y la nueva conducción de la dependencia, encabezada por Mario Delgado Carrillo, titular de la Secretaría de Educación Pública, respecto a la orientación del sistema educativo federal y a la defensa de la Nueva Escuela Mexicana. El funcionario asumió la Dirección General de Materiales Educativos en febrero de 2021, cuando recibió el encargo de elaborar el plan de estudios de la Nueva Escuela Mexicana y coordinar la edición de los libros de texto gratuitos para educación básica, lo que generó una discusión pública intensa sobre los contenidos y enfoques pedagógicos de los materiales. En diversos pronunciamientos, Arriaga Navarro sostuvo que el proyecto educativo debía servir como contrapeso a lo que describió como prácticas vinculadas al neoliberalismo y a presiones de organismos empresariales y financieros internacionales.

En ese contexto, el director de Materiales Educativos convocó el 25 de diciembre de 2025 a la creación de Comités para la Defensa de la Nueva Escuela Mexicana y de sus Libros de Texto Gratuitos, a través de mensajes difundidos en redes sociales, con el objetivo de instalar contrapesos internos frente a lo que denominó “operadores políticos” dentro de la Secretaría de Educación Pública. Según el manifiesto difundido por Arriaga Navarro, estos comités tendrían la función de apoyar la movilización del magisterio para defender el proyecto educativo, los valores del obradorismo y evitar el lucro con la capacitación docente y con los materiales educativos oficiales. En mensajes posteriores, el funcionario llamó a sus simpatizantes a mantener el ánimo frente a las críticas y sostuvo que la ruta elegida implicaba enfrentar un camino difícil pero necesario.

Las convocatorias de Arriaga Navarro a integrar comités de defensa generaron cuestionamientos de sectores académicos y políticos que interpretaron esos llamados como una rebelión al interior de la Secretaría de Educación Pública y como un desafío a la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Algunos análisis periodísticos señalaron que el director de Materiales Educativos se sentía respaldado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador, quien lo nombró en el cargo durante la administración anterior, lo que explicaría la intensidad de sus críticas a lo que denominó “cloacas neoliberales” dentro de la Secretaría. En paralelo, legisladores de oposición exigieron la renuncia del funcionario ante la Presidencia de la República, tras sus llamados a una “rebelión” contra la conducción actual de la Secretaría de Educación Pública.

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo abordó el 29 de diciembre de 2025 la situación de Marx Arriaga Navarro y sostuvo que la permanencia del director de Materiales Educativos en la Secretaría de Educación Pública dependería de la decisión del propio funcionario, al descartar la existencia de una rebelión interna en la institución federal por la conformación de los comités de defensa. Durante su conferencia de prensa matutina, la mandataria nacional afirmó que el Gabinete Federal trabajaba en equipo para avanzar en la Cuarta Transformación y calificó como parte de los debates internos las diferencias expresadas por Arriaga Navarro, al tiempo que defendió la labor de Mario Delgado Carrillo al frente de la Secretaría de Educación Pública. En esa ocasión, la titular del Poder Ejecutivo Federal señaló que “nadie es portador de las ideas de la Cuarta Transformación, el único es el pueblo de México”, al ser cuestionada sobre una posible fractura interna en el sector educativo.

En sus pronunciamientos, Delgado Carrillo afirmó que la Administración federal daba continuidad al modelo educativo impulsado durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, con énfasis en el carácter público, gratuito y laico del sistema educativo nacional. El funcionario destacó que los libros de texto coordinados por Marx Arriaga Navarro formarían parte de un proceso de transformación educativa, al tiempo que defendió la necesidad de ajustar los contenidos a las prioridades definidas por la nueva conducción del sector. Pese a que en julio de 2024 Arriaga Navarro expresó su respaldo a Delgado Carrillo, posteriormente acusó que “las cloacas de la Secretaría de Educación Pública abandonan el obradorismo” y pidió refundar el Sistema Educativo Nacional, lo que profundizó la tensión con la nueva dirigencia de la dependencia.

El despido de Marx Arriaga Navarro como director de Materiales Educativos ocurre mientras persiste la polémica respecto a los contenidos de los libros de texto gratuitos y a las demandas para modificar materiales de primaria y preescolar, en particular en temas de representación de género y enfoque pedagógico. Organizaciones civiles, especialistas y sectores críticos del proyecto han señalado que los nuevos libros desplazan modelos previos y plantean una visión distinta del aprendizaje, en tanto que defensores de la Nueva Escuela Mexicana sostienen que la reforma educativa busca fortalecer el papel del magisterio y vincular la enseñanza con las realidades comunitarias. En este contexto, el relevo en la Dirección General de Materiales Educativos abrirá una nueva etapa en la definición de los materiales escolares, mientras el Gobierno Federal mantiene la implementación del modelo de la Nueva Escuela Mexicana en el ciclo escolar en curso.