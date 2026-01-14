Desaparece profesor colombiano de la IBERO en Aeropuerto de Monterrey

Leonardo Ariel Escobar Barrios, profesor de la Universidad Iberoamericana (UIA), campus Puebla, fue presuntamente detenido el 31 de diciembre de 2025, en el Aeropuerto Internacional General Mariano Escobedo, de Monterrey, Nuevo León, y desde el 2 de enero de 2026 no se tienen noticias de su paradero.

El académico colombiano de 42 años de edad, mantuvo su última comunicación con su familia la mañana del 2 de enero de 2026, desde Apodaca, Nuevo León, después de haber regresado de Colombia, donde pasaba las fiestas decembrinas. Según informó el rector de la Ibero Puebla, Alejandro Guevara Sanginés, el catedrático fue detenido después de pasar el filtro del Instituto Nacional de Migración (INM), en la terminal aérea regiomontana, aunque los hechos alrededor de su detención permanecen con inconsistencias en las versiones oficiales.

El Sistema Universitario Jesuita (SUJ) señaló la participación de autoridades federales, del Instituto Nacional de Migración, de la Guardia Nacional (GN) y de la Policía Municipal de Apodaca. Sin embargo, el SUJ advirtió sobre la falta de claridad en la información proporcionada por las autoridades y destacó una situación particularmente preocupante: no existe ningún registro en el Registro Nacional de Detenciones que conste su detención o su liberación.

El rector Guevara Sanginés declaró que “llegando a Monterrey pasa el filtro de migración y a partir de ahí no sabemos qué sucedió realmente solo tenemos reporte de Seguridad Pública de Apodaca que hubo un altercado y que la Guardia Nacional lo llevó a la comisaría”. El funcionario universitario también señaló que la versión de un altercado por cuestiones migratorias fue desmentida posteriormente, lo que ha generado mayores incertidumbres sobre los eventos ocurridos en el aeropuerto.

Escobar Barrios es doctor en Letras y fue contratado en mayo de 2025, por el área de Publicaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, donde se encargaba de la parte editorial de la revista y libros de la institución. La Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) emitió, el 9 de enero de 2026, una ficha de búsqueda para localizarlo, en la que se detallaron características físicas del docente: mide 1.75 metros de altura, presenta una cicatriz en la parte superior del glúteo derecho, un lunar en la mejilla derecha y una pequeña verruga en la nariz.

El SUJ hizo un llamado a los tres niveles de gobierno para que redoblen esfuerzos en la búsqueda del académico y exigió “la presentación inmediata y con vida del Dr. Leonardo Ariel Escobar Barrios, así como información clara y verificable que permita conocer su paradero y establecer las responsabilidades de las autoridades”. Por su parte, Francisco Sánchez González, titular de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) de Puebla, informó que continúan las investigaciones para localizar al docente y afirmó que “estamos todavía en el desarrollo de la investigación. Información que nos permita poder puntualizar sobre esta persona, se las haremos de su conocimiento”.