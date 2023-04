Las autoridades de San Luis Potosí confirmaron la desaparición de un grupo de personas, aunque en dos hechos diferentes. Hasta ahora se desconoce el paradero de 23 personas originarias de Guanajuato.

Aunque se reportaron dos desapariciones, uno de los grupos ya fue localizado; ambos hechos ocurrieron en la carretera de Matehuala, San Luis Potosí, y están relacionados con personas que viajaban en camionetas que cruzaron por este territorio.

Un grupo de 16 personas fue víctima de robo

La primera desaparición reportada tiene que ver con 15 pasajeros y el chofer de una empresa transportista de la Ciudad de México, quienes iban a bordo de un vehículo marca Toyota, tipo panel, en color blanco, con placas del Estado de México.

De acuerdo con datos de la fiscalía del estado, los pasajeros salieron la tarde del martes 4 de abril con dirección a Saltillo, Coahuila, pero en el trayecto fueron atacados y asaltados.

Estas 16 personas ya fueron localizadas e interpusieron su denuncia en la Segunda Delegación de la Fiscalía en ese municipio.

23 desaparecidos

El segundo hecho tiene que ver con la desaparición de 23 personas originarias de Guanajuato.

Las autoridades precisaron que continúan con los trabajos de búsqueda; la primera información que dieron es que se trataba de 21 pasajeros y dos conductores de las camionetas, propiedad de una empresa de turismo.

Sin embargo, después señalaron que desconocían sus identidades y el número de viajeros.

En conferencia de presa, Miguel Gallegos Cepeda, vocero de la Secretaría de Seguridad del estado, dijo que se desconoce el número exacto de personas que viajaban, pues no existe un registro oficial de los ocupantes de las dos vagonetas procedentes de Guanajuato.

“Este es un evento que se ha dado a conocer el día de ayer el número de personas no lo tenemos definido porque no hay una lista de nombres como tal de los ocupantes de las camionetas, hay que destacar que dentro de los operativos que se realizan se ha localizado una de las camionetas de esta empresa en situación de abandono, pero no hay la localización de personas a bordo ni de los choferes”, dijo.

La empresa turística Grupo Eifel denunció la desaparición de esas 23 personas que rentaron dos de sus camionetas para viajar de Guanajuato a Coahuila. Las dos camionetas salieron la madrugada del lunes, pero fue hasta el 4 de abril que oficialmente se levantó la denuncia por desaparición forzada en contra de los tripulantes de las dos vagonetas.

En entrevista con Ana Francisca Vega, en MVS Noticias, Adrián González, representante de la empresa a la que se contrató el servicio de traslado, aseguró que tuvieron contacto con uno de los pasajeros, quien le informó que pedían 60 mil pesos por cada una de las personas supuestamente secuestradas. Esta información no ha sido confirmada por las autoridades.

Desde la noche de este miércoles hubo confusión ante la localización de las 16 personas del primer hecho; pero son dos hechos diferentes.

Guanajuato envía helicópteros para apoyar en la búsqueda

Las autoridades potosinas han implementado un operativo por la región altiplano y los municipios correspondientes para ubicar a las 23 personas desaparecidas.

En tanto, el gobierno de Guanajuato informó del envío de dos helicópteros a San Luis Potosí para el apoyo de búsqueda.

De acuerdo con el funcionario, son dos helicópteros que cuentan con alta tecnología y visión infrarroja e instrumental para vuelo nocturno.