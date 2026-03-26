$!Desaparecen 9 tripulantes de dos veleros en el Caribe mexicano; activa Marina plan de búsqueda

MÉXICO._ Nueve tripulantes de diversas nacionalidades, que viajan en dos veleros, se encuentran desaparecidos en el Caribe mexicano, tras haber zarpado de Isla Mujeres el pasado viernes 20 de marzo con destino a La Habana, Cuba, a donde no han arribado.
A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que activó el Plan Marina de Búsqueda y Rescate para localizar las embarcaciones que tenían previsto llegar a su destino entre los días 24 y 25 de marzo, momento desde el cual se perdió toda comunicación con ellas.
Los protocolos de búsqueda se activaron de inmediato, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en el mar, indicó la institución.
Este tipo de operaciones se rige por normas internacionales de búsqueda y rescate.
La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó que el Plan Marina se puso en marcha para encontrar a los tripulantes y los veleros, que llevaban consigo ayuda humanitaria.
En cuanto a las operaciones en campo, se desplegaron unidades de superficie y aéreas. Aeronaves tipo Persuader ejecutan patrones de búsqueda marítima y aérea en la ruta estimada entre Isla Mujeres y La Habana.
Se consideran la derrota programada, posibles puntos de cambio de rumbo y las condiciones meteorológicas.
Como parte de las acciones implementadas, se alertó a los Mandos Navales de la Quinta Región Naval y la Novena Zona Naval, con sede en Isla Mujeres y Yucalpetén. También se emitieron avisos a la comunidad marítima para ampliar las capacidades de localización.
Se estableció coordinación interinstitucional con la Capitanía de Puerto de Isla Mujeres, además de instancias técnicas para el análisis de información marítima.
Esto permite fortalecer la planeación de las operaciones y optimizar la toma de decisiones, según la dependencia.
De manera paralela, se mantiene coordinación internacional con agencias consignatarias y Centros Coordinadores de Salvamento Marítimo de Polonia, Francia, Cuba y Estados Unidos.
También se contactó a representaciones diplomáticas de los países de origen de los tripulantes para fortalecer el intercambio de información.
La Secretaría de Marina mantiene un monitoreo permanente y análisis continuo de la información. Esto permite la actualización del plan de acción y la definición de zonas probables de deriva, con el objetivo de incrementar la probabilidad de localización.
La dependencia hizo un llamado a la comunidad marítima nacional e internacional, incluyendo embarcaciones comerciales, pesqueras, recreativas y plataformas.
Se pide que, en caso de contar con información o avistamiento de los veleros, se reporte de inmediato a las autoridades navales.
La Secretaría de Marina reiteró su compromiso de emplear todos los recursos disponibles para la localización de las embarcaciones y la salvaguarda de sus tripulaciones.