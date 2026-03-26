$!Desaparecen 9 tripulantes de dos veleros en el Caribe mexicano; activa Marina plan de búsqueda

MÉXICO._ Nueve tripulantes de diversas nacionalidades, que viajan en dos veleros, se encuentran desaparecidos en el Caribe mexicano, tras haber zarpado de Isla Mujeres el pasado viernes 20 de marzo con destino a La Habana, Cuba, a donde no han arribado.

A través de un comunicado, la Secretaría de Marina informó que activó el Plan Marina de Búsqueda y Rescate para localizar las embarcaciones que tenían previsto llegar a su destino entre los días 24 y 25 de marzo, momento desde el cual se perdió toda comunicación con ellas.

Los protocolos de búsqueda se activaron de inmediato, en cumplimiento de la responsabilidad del Estado mexicano de salvaguardar la vida humana en el mar, indicó la institución.

Este tipo de operaciones se rige por normas internacionales de búsqueda y rescate.

La Secretaría de Marina, a través de la Armada de México en funciones de Guardia Costera, informó que el Plan Marina se puso en marcha para encontrar a los tripulantes y los veleros, que llevaban consigo ayuda humanitaria.