$!Desaparecen cinco adolescentes de entre 14 y 15 años en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años, desaparecieron en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de acuerdo con las fichas emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.

De acuerdo con la información oficial, Luis Fernando González Ramírez y Andy Gael Castro Rodríguez, de 15 y 14 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el sábado 3 de enero.

Mientras que Cristopher Abraham Flores Rodríguez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández y Alexander Ortega Vázquez, de 15 años el primero y de 14 los otros dos, fueron vistos por última vez un día después, el domingo 4.

Aunque los jóvenes desaparecieron en el mismo municipio, con un día de diferencia, las autoridades no han dado detalles sobre si se conocían entre sí o si los casos pudieran estar relacionados.