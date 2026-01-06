$!Desaparecen cinco adolescentes de entre 14 y 15 años en Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco

Cinco adolescentes, de entre 14 y 15 años, desaparecieron en el municipio de Ixtlahuacán de los Membrillos, Jalisco, de acuerdo con las fichas emitidas por la Comisión de Búsqueda de Personas del Estado.
De acuerdo con la información oficial, Luis Fernando González Ramírez y Andy Gael Castro Rodríguez, de 15 y 14 años, respectivamente, fueron vistos por última vez el sábado 3 de enero.
Mientras que Cristopher Abraham Flores Rodríguez, Aarón Maximiliano Jaramillo Hernández y Alexander Ortega Vázquez, de 15 años el primero y de 14 los otros dos, fueron vistos por última vez un día después, el domingo 4.
Aunque los jóvenes desaparecieron en el mismo municipio, con un día de diferencia, las autoridades no han dado detalles sobre si se conocían entre sí o si los casos pudieran estar relacionados.
Ante esta situación, la Fiscalía de Jalisco activó un operativo de búsqueda en la región de la Ribera de Chapala, que incluye recorridos terrestres en comunidades, revisión de cámaras de videovigilancia –tanto públicas como privadas– y patrullajes en municipios vecinos.
En México hay una crisis de desapariciones, con 133,497 casos, de acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Búsqueda, siendo Jalisco el estado más afectado, con 13,210 personas reportadas como desaparecidas o no localizadas.
A su vez, en la entidad, entre diciembre de 2018 y noviembre de 2025, han sido procesados 223 sitios de inhumación clandestinos, de los cuales 12 se localizan en Ixtlahuacán de los Membrillos, según cifras de la fiscalía estatal.
En cuanto a homicidios dolosos, Jalisco ocupa el octavo lugar, con 1,108 casos registrados entre enero y noviembre de 2025, de acuerdo con el registro del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.