Suay Kassandra Domínguez Pastrana y Enrique Linares Ríos, agentes de la Fiscalía General de la República que se trasladaban en apoyo a la investigación del crimen de Yanqui Kothan Gómez Peralta, están desaparecidos desde el domingo 10 de marzo de 2024, según reportó la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero y confirmó el Presidente Andrés Manuel López Obrador este martes.

El estudiante de la Normal Rural Raúl Isidro Burgos de Ayotzinapa fue asesinado por una bala en la cabeza, disparada por un elemento de la Secretaría de Seguridad Pública de Guerrero, el 7 de marzo de 2024, en la salida de Chilpancingo, la capital guerrerense, a la altura de la colonia INDECO, hacia el municipio de Tixtla.

A través de una ficha de búsqueda difundida, alrededor de las 20:00 horas del 11 de marzo de 2024, la Comisión Estatal de Búsqueda de Personas de Guerrero informó que se reportó la desaparición de los dos agentes de la institución de procuración de justicia.

Ello después de que salieron de Cuernavaca, Morelos, alrededor de las 22:45 horas del 10 de marzo de 2024, con destino a Chilpancingo. Ambos viajaban en una camioneta pickup, marca Chevrolet, modelo Silverado, color blanca, con placas PAC2000. Domínguez Pastrana tenía 30 años de edad, y Linares Ríos 41 años.

La ficha de búsqueda emitida para Domínguez Pastrana señala que la mujer tiene 30 años de edad, mide 1.55 metros y es de complexión media. Tiene ojos medianos semi rasgados, de color café claro. Su cabello es castaño oscuro teñido de negro, lacio y a la altura de los hombros.

Como señas particulares tiene cinco tatuajes: uno de una flor en la espalda; una calavera en el tobillo derecho; letras “sister” con un ancla y corazón en la muñeca izquierda; un ramillete de flores en la pierna derecha y la frase “el tiempo que pasa es la verdad que huye”, en el costado derecho arriba de la cintura. La última vez que se le vio vestía playera azul marino con el logotipo de las Chivas; pantalón de mezclilla azul marino y unos tenis marca Converse, blancos.

Mientras que la ficha de Linares Ríos señala que es un hombre de 41 años de edad; de 1.75 metros de altura y complexión delgada; tez morena, con cabello corto y castaño oscuro.

En el momento de su desaparición llevaba un pantalón de mezclilla azul, una playera tipo polo color lila y tenis negros. Como señas particulares posee barba de candado y un tatuaje en el brazo izquierdo de un ancla con una brújula.

“Sí, existen estas personas desaparecidas, un hombre y una mujer, que están trabajando en la búsqueda. Desaparecieron y ya se está trabajando en la búsqueda, son dos servidores públicos de la FGR”, expresó el político tabasqueño, durante su conferencia de prensa matutina, llevada a cabo desde el Salón Tesorería del Palacio Nacional.

“Esto debe saberse en el marco de los trabajos que se han intensificado para buscar y espero que no sea algo relacionado con quienes no desean que se encuentre a los jóvenes y estén obstaculizando. Saben que estamos trabajando, que vamos avanzando y quieran impedir, no lo van a lograr. Y aprovecho para pedirle a la gente que nos ayude”, abundó el mandatario nacional.