Desaparecen siete electricistas en ruta de Cárdenas a Matehuala, San Luis Potosí

Siete trabajadores dedicados a la electricidad fueron reportados como desaparecidos luego de que partieran el 16 de marzo de 2026 desde la cabecera municipal de Cárdenas con destino a Matehuala, San Luis Potosí, para realizar labores de instalaciones eléctricas.

El último contacto que sus familias tuvieron con ellos ocurrió la mañana del 21 de marzo, tras lo cual se perdió toda comunicación.

Según testimonios de los familiares, los trabajadores salieron en una camioneta acompañados de equipo y maquinaria relacionada con su oficio.

Durante varios días mantuvieron comunicación constante con sus familias; sin embargo, fue una tercera persona quien alertó a las familias sobre la posible privación de la libertad del grupo.

Hasta la fecha no existen detalles claros sobre cómo ocurrieron los hechos ni quiénes serían los presuntos responsables.

Los siete desaparecidos son hombres jóvenes con edades de entre 20 y 30 años, quienes se dedican de manera regular a trabajos de electricidad que los obligan a trasladarse con frecuencia a distintos puntos del Estado.

Los familiares indicaron que ya existe comunicación entre las distintas familias afectadas y señalaron que la búsqueda debe iniciar en el último lugar donde fueron vistos, presuntamente en Matehuala.

“Lo único que pedimos es que los regresen con vida. Ellos trabajaban bien, no andaban en nada malo”, expresó uno de los familiares.

Hasta ahora, las autoridades estatales no se han pronunciado sobre el caso, y los familiares no han recibido información oficial al respecto.

El caso ocurre semanas después de que el Congreso del Estado de San Luis Potosí aprobara por unanimidad, en febrero de 2026, la creación de la Fiscalía Especializada para la Investigación y Persecución de los Delitos de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición de Personas Cometida por Particulares.

La iniciativa, presentada por el Diputado Luis Fernando Gámez Macías, establece que la nueva Fiscalía contará con personal ministerial, policial, pericial, de análisis de contexto y de apoyo psicosocial, además de unidades especializadas en búsqueda inmediata, búsqueda de larga data, atención a víctimas y delitos cibernéticos.