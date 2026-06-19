Descarta CNTE receso tras 18 días de paro

La Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación protestó el jueves afuera de las oficinas de las afores y realizó su cierre simbólico para denunciar ” el modelo privatizador de pensiones”. Además de que mantuvieron las protestas en la Terminal de Almacenamiento y Reparto de Pemex en Santa María El Tule, en Oaxaca, lo que ha provocado desabasto.

La movilización en las afores fue parte del día 18 de paro del magisterio. Las protestas sobre Paseo de la Reforma se llevaron a cabo sin disturbios y solo se registraron afectaciones viales.

“La protesta tuvo como propósito informar y concientizar a la población sobre las consecuencias del sistema de cuentas individuales, que hoy afecta tanto a trabajadores del sector privado como a miles de trabajadores del Estado incorporados a esquemas similares tras las reformas neoliberales impulsadas en las últimas décadas”, informó la CNTE en un comunicado.

Señalaron que las afores actualmente administran los ahorros de más de 70 millones de cuentas, recursos que pertenecen a los trabajadores y que superan los 8.9 billones de pesos.

“Sin embargo, mientras los grupos financieros obtienen ganancias permanentes mediante el cobro de comisiones y el manejo de estos fondos, millones de personas enfrentan la incertidumbre de no saber si podrán acceder a una pensión suficiente para vivir dignamente al final de su vida laboral”.

La CNTE denuncia que antes de las reformas pensionarias, la jubilación era reconocida como una responsabilidad social del Estado y un derecho derivado de años de trabajo. Hoy, en cambio, el monto de la pensión depende de factores como los salarios percibidos, la densidad de cotización, las aportaciones acumuladas y el comportamiento de los mercados financieros.

Respecto de quienes concentran el negocio de las afores, destacaron que Afore Azteca administra más de 17.7 millones de cuentas, seguida por Afore Coppel con más de 12 millones. En contraste, las administradoras que concentran la mayor cantidad de recursos son Profuturo, con más de 1.76 billones de pesos, y XXI Banorte, con más de 1.70 billones de pesos bajo su control.

En su movilización, la CNTE reiteró su exigencia de abrogación de la Ley del ISSSTE de 2007, la recuperación de un sistema solidario de pensiones y el reconocimiento de la jubilación como un derecho humano y social que debe ser garantizado por el Estado mexicano.

El miércoles por la tarde la Coordinadora tuvo una reunión con la Secretaría de Gobernación que concluyó sin acuerdos.