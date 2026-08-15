Descarta Cofepris presencia de salmonella en chiles jalapeños

La Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COFEPRIS) informó que, tras finalizar los análisis a los empaques de chiles jalapeños no se detectó presencia de Salmonella Javiana.

En un comunicado, recordó que dichas muestras de análisis se realizaron como parte de la notificación hecha por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA, por sus siglas en inglés) por un brote de salmonella registrado en territorio estadounidense, presuntamente asociado al consumo de chiles de Coast Citrus Distributors.

En ese contexto, del 5 al 7 de agosto de 2026, personal de Cofepris llevó a cabo una visita de campo y muestreo en la unidad de empaque donde se procesan productos, con el propósito de descartar riesgos de contaminación asociados a Salmonella.

“Durante la inspección se tomaron diez muestras de materia prima y producto terminado (chile jalapeño verde), las cuales fueron analizadas por el Laboratorio Estatal de Salud Pública de Nuevo León para la determinación de Salmonella spp. Los resultados fueron negativos en la totalidad de las muestras analizadas”, indicó la Comisión.

Aclaró que se encuentran en coordinación con las autoridades sanitarias estatales, por lo que se mantiene vigilancia permanente sobre la cadena de producción y distribución de alimentos, fortaleciendo las acciones de verificación, trazabilidad y seguimiento para prevenir riesgos sanitarios y proteger la salud de la población.



EU detecta salmonella en jalapeños mexicanos

La FDA y los Centros de Control de Enfermedades (CDC por sus siglas en inglés) investigan un brote multiestatal de infecciones por Salmonella Javiana vinculadas a chiles jalapeños provenientes de Sinaloa, México, y distribuidos por Coast Citrus Distributors a restaurantes y empresas de servicios de alimentos, incluidos restaurantes de estilo mexicano en los Estados Unidos.

Según la información epidemiológica recopilada por los CDC, se han reportado un total de 345 personas infectadas con la cepa causante del brote en 27 estados. Se han registrado 36 hospitalizaciones y ninguna muerte. Los síntomas comenzaron entre el 19 de junio de 2026 y el 20 de julio de 2026.

De las 191 personas entrevistadas, 177 (93 por ciento) informaron haber comido en un restaurante de comida mexicana antes de enfermarse, incluyendo Chipotle Mexican Grill y QDOBA, entre el 14 de junio de 2026 y el 14 de julio de 2026.

Chipotle y QDOBA recibieron producto importado por Coast Citrus Distributors desde Sinaloa, México.