El ex subsecretario de Salud y ex aspirante a la jefatura de Gobierno de la Ciudad de México por Morena, Hugo López-Gatell descartó que competirá por la alcaldía Coyoacán y aseguró que no buscará “privilegios personales”.

Dijo que se ha generado una ola de desinformación asegurando que aceptó postularse para esa alcaldía y aclaró que “por respeto a la militancia de Morena y la democracia interna del partido, esto es falso”.

En una publicación en sus redes sociales, aseguró que continuará apoyando a Morena y a Claudia Sheinbaum, la aspirante a la presidencia en 2024.

“Estoy comprometido con el bienestar social y una forma íntegra de hacer política. No busco privilegios personales. Yo participaré en lo que nuestra coordinadora nacional Claudia Sheinbaum y el movimiento consideren más útil para la transformación”.

Previo a los rumores sobre que competiría por la alcaldía Coyoacán, Hugo López Gatell aspiró a gobernar la Ciudad de México, sin embargo, enfrentó la oposición de varios sectores que lo criticaron por su desempeño durante la pandemia por Covid-19.