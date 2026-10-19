Descarta Maru Campos proteger a ex fiscal de Chihuahua detenido por caso CIA

La Gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, descartó que vaya a proteger al ex fiscal general del estado, César Gustavo Jáuregui Moreno, detenido por delitos del fuero común y del fuero federal, y negó que exista una persecución en su contra. El pronunciamiento llegó en medio de las presiones de militantes del Partido Acción Nacional (PAN) que le pidieron defender al ex funcionario.

“Nadie que haya servido en mi Gobierno está por encima de la ley”, escribió la Gobernadora en un mensaje difundido en la red social X. “En Chihuahua la ley se aplica sin distinción. Aquí no se protege a nadie ni persigue a nadie”.

Campos Galván añadió que su administración responderá a los requerimientos que formule el Gobierno Federal. “Por su parte la Fiscalía General de la República ha judicializado una causa distinta en el ámbito de su competencia, de acuerdo a sus propias investigaciones. Chihuahua atenderá cualquier solicitud de información o diligencia de la Federación, diligencia o información que requiera en el marco de la ley”, aseguró.

La Gobernadora señaló también que la Fiscalía General del Estado de Chihuahua (FGE) ampliará sus indagatorias si aparecen nuevos elementos. “Si de las investigaciones en curso derivan otros hechos relacionados con el ejercicio de su cargo, la Fiscalía del estado actuará en el ámbito de su competencia y aportará a la autoridad federal toda la información que requiera”.

Horas antes, en su conferencia del día 19 del mismo mes y año en Palacio Nacional, la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo afirmó que la Fiscalía General de la República (FGR) no cuenta con pruebas de que Campos Galván haya participado directamente en el operativo realizado en la Sierra Tarahumara, en el que intervinieron agentes estadounidenses sin autorización.

“No tienen, hasta donde yo sé, y si no que lo aclare la Fiscal, alguna prueba de que haya sido directamente la Gobernadora. Hasta ahora es lo que yo conozco, lo tiene que aclarar la Fiscalía”, expresó la mandataria nacional, quien pidió a la FGR precisar si existen elementos contra la gobernadora panista.

Según la información que, de acuerdo con la titular del Poder Ejecutivo Federal, le proporcionó la FGR, el exfiscal estatal es el principal responsable de permitir la participación irregular de los agentes extranjeros. “De la investigación que tiene la Fiscalía, pues finalmente el responsable directo, pues es el Fiscal, de acuerdo con lo que menciona la Fiscalía”, señaló. La presidenta de la República recordó que la primera imputación contra Jáuregui Moreno provino de la propia FGE, antes de que la Federación interviniera en el caso.

Jáuregui Moreno renunció a la FGE el 27 de abril de 2026, después de que se exhibiera la presunta intervención de agentes de Estados Unidos en un operativo antinarcóticos en territorio chihuahuense.

Las declaraciones de Sheinbaum Pardo contrastaron con los señalamientos que lanzó en abril contra el gobierno estatal. El 20 de abril de 2026 atribuyó la decisión al Gobierno de Chihuahua y afirmó que la Federación no había sido informada: “No estábamos enterados. Fue una decisión del Gobierno de Chihuahua. Estamos pidiendo más información al Gobierno de Chihuahua”. El día 23 del mismo mes y año desmintió una explicación de la gobernadora respecto al conocimiento que, según ella, tenía la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) del operativo: “La Gobernadora ha dicho que ‘lo sabía la Secretaría de la Defensa Nacional’. Esto es falso”.

El 27 de abril de 2026, la presidenta insistió en que la responsabilidad debía deslindarse entre las instituciones estatales de seguridad y de procuración de justicia. “O fue la Fiscalía o fue el Gobierno (de Chihuahua), no hay de otra. O fue la Fiscalía General de Justicia del estado de Chihuahua o fue el Secretario de Seguridad, no hay muchas más opciones para poder colaborar con personas extranjeras sin seguir la Ley de Seguridad Nacional y la Constitución”, señaló.

El 25 de mayo de 2026, cuando la FGR citó a Campos Galván para declarar, Sheinbaum Pardo aclaró que el llamado no implicaba una imputación. “No quiere decir que haya un que esté imputada de algún tema, sino sencillamente, por lo que informó la Fiscalía, fue llamada a una entrevista”, explicó.