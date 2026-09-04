$!Descarta Scott Galloway que la IA vaya a dejar a gente sin empleo

Hablar de una catástrofe por el desarrollo de la Inteligencia Artificial no es algo exacto, porque son más las oportunidades que se abren, consideró el especialista en temas de negocios, Scott Galloway. Durante su participación dentro del encuentro México Siglo XXI, que reúne a miles de becarios de la Fundación Telmex Telcel, aclara que la Inteligencia Artificial no va a dejar a la gente sin empleo, pues quien la entienda va a ser quien tome las oportunidades de trabajo.

Recordó que en los 80, cuando las plantas automotrices implementaron la automatización, había el temor de que los trabajadores se quedaran sin empleo, pero con el tiempo quedó demostrado que generó más puestos de trabajo. “El uso de la Inteligencia Artificial abre oportunidades increíbles”, aseveró. Galloway señaló que actualmente sí existe una desaceleración en las contrataciones de trabajo en Estados Unidos, Canadá y México, sobre todo en quienes se acaban de graduar, debido a una pausa en la operación de las empresas.

Señaló que actualmente la gente no está compitiendo con la Inteligencia Artificial, sino que la competencia está contra quienes sí entienden cómo funciona la Inteligencia Artificial. Este nuevo desarrollo tecnológico, destacó, presente grandes desafíos, pero también increíbles oportunidades. Y apostó también por hacer un arbitraje, pues en Estados Unidos estar desempleado por usar la IA es mucho más caro que en otros países como México.