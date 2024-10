No hay una investigación en contra del Gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, tras los hechos que desataron la violencia en la entidad desde inicios de septiembre, declaró la Presidenta Claudia Sheinbaum en su conferencia de este martes.

Además afirmó que no existían pruebas de presuntos nexos del Gobernador sinaloense con grupos del crimen organizado o narcotráfico.

“No hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del Gobernador Rocha”, manifestó Sheinbaum.

El lunes por la mañana, en La Semanera, Rubén Rocha dijo que la Fiscalía General de la República (FGR) no lo investiga por el secuestro del líder del Cártel de Sinaloa, Ismael Mayo Zambada.

“Nadie me investiga, porque no soy un delincuente. Sí, se me complican las cosas, pero tengo que luchar contra ello. No tengo ningún temor. Yo me formé para servirle a la sociedad”, declaró.

La Presidenta de México anunció que Juan Ramón de la Fuente Ramírez, titular de la Secretaría de Relaciones Exteriores se reuniría con el Embajador Ken Salazar.

“Se va a reunir el Secretario de Relaciones Exteriores con el Embajador, el Embajador va a la Cancillería y es uno de los temas que se dé la información, no hay investigación en este momento, no hay ninguna prueba en contra del Gobernador Rocha”, dijo Sheinbaum Pardo, quien también informó que no existía desabasto en Culiacán, por el incremento en los hechos de violencia en los últimos 30 días.

“No tenemos información de desabasto en Culiacán, de todas formas, por eso va hoy el Gabinete de Seguridad, se va a reunir con el Gobernador también para poder fortalecer el apoyo a la población, ese es el objetivo, por supuesto disminuir los delitos y fortalecer el apoyo a la población”, agregó la Presidenta.

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo dijo, el 7 de octubre de 2024, que hasta el momento no habían recibido información completa por parte del Gobierno de Estados Unidos, respecto a la detención del capo sinaloense Ismael “El Mayo” Zambada, realizada el 25 de julio de 2024.

“Hay que recordar el tema de Sinaloa, solamente, cómo es que Sinaloa tiene este incremento en los homicidios, a la fecha lo que nos informó el propio Presidente Andrés Manuel López Obrador y lo que tenía la Secretaría de Seguridad [y Protección Ciudadana], todavía no se recibe la información suficiente por parte del Gobierno de Estados Unidos, de esa detención, que se sigue solicitando”, detalló la mandataria nacional.

Visitará Harfuch Culiacán

Por su parte, Omar Hamid García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana , también informó que realizaría una visita a Culiacán, la capital de Sinaloa, para supervisar tareas y reunirse con el Gobernador Rocha Moya, lo que ya había sido anunciado por el propio mandatario estatal el 5 de octubre de 2024.

“Me acabo de reunir con el Gobernador el sábado, estamos trabajando en conjunto también con él para el fortalecimiento de la seguridad en Culiacán, la Secretaría de la Defensa Nacional hizo un despliegue muy importante en Culiacán y al sur también de Culiacán, y en otros lugares de Sinaloa”, enfatizó el funcionario federal.

Indicó que el titular de la Secretaría de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo, supervisaría en la capital sinaloense, las acciones que estaba realizando la Guardia Nacional.

“También, hoy vamos a ir, el General Secretario y su servidor por instrucciones de la Presidenta Claudia Sheinbaum a Culiacán, el General Secretario va a supervisar las acciones que está llevando a cabo Guardia Nacional y la Secretaría de la Defensa Nacional, y posteriormente tendremos una reunión con el Gobernador y autoridades estatales, para coordinar mejor los esfuerzos”, detalló.

“Me reuní en la @SSPCMexico en la Ciudad de México con el Dr. @OHarfuch. Conversamos ampliamente sobre la situación de seguridad de Sinaloa. A propuesta del Srio. exploramos la posibilidad de que el gabinete de seguridad del @GobiernoMX sesione en Sinaloa en próximas fechas”, escribió Rocha Moya, el 5 de octubre de 2024.