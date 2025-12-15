Descarta Sheinbaum Pardo afectaciones por entrega de agua a EU

El cumplimiento de los compromisos hídricos con Estados Unidos no comprometerá el abastecimiento para consumo humano ni las actividades agrícolas en territorio nacional, afirmó la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Aclaró que el acuerdo alcanzado respeta las capacidades actuales de las cuencas mexicanas y descarta la entrega de volúmenes inexistentes.

Durante su conferencia de prensa matutina, explicó que las negociaciones se realizaron bajo el marco del Tratado de Aguas de 1944.

Enfatizó que el Gobierno de México no cederá recursos que pongan en riesgo a la población.

“No se está dando un agua que no tenemos o que afecte a las y los mexicanos”, afirmó.

La Presidenta detalló que la solicitud original del Gobierno de Estados Unidos exigía la entrega de una cuota específica antes de finalizar diciembre de 2025.

Sin embargo, la administración mexicana rechazó esta petición debido a la inviabilidad física del trasvase en un periodo tan corto y las posibles consecuencias negativas que esto implicaría para las reservas nacionales.

Como resultado de las negociaciones, se pactó una extensión del plazo para realizar la entrega de manera gradual. Sheinbaum Pardo señaló que el retraso en los pagos de agua no obedeció a una negativa política, sino a las condiciones climatológicas adversas.

“No es que no hayamos querido entregar, sino sencillamente no ha llovido lo suficiente”, declaró.

El nuevo esquema de cumplimiento dependerá directamente de los niveles de lluvia que se registren en los próximos periodos.

Según lo expuesto, el acuerdo establece que la entrega se determinará a partir de la captación pluvial real, lo que permitirá gestionar el recurso de manera sostenible.

Sheinbaum Pardo confirmó que las reuniones bilaterales continuarán para monitorear el avance y acordar los volúmenes correspondientes.

El objetivo es solventar el déficit acumulado durante el ciclo de cinco años anterior, conocido como quinquenio, ajustando las entregas a la disponibilidad hídrica producto de las lluvias y la recuperación de la sequía.