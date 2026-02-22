$!Descartan ataque en aeropuerto de Guadalajara; imagen viral no corresponde a hechos reales

“El Aeropuerto Internacional de Guadalajara opera con normalidad el día de hoy, domingo 22 de febrero de 2026, sin cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas”, señala el documento.

A través de un comunicado oficial, el organismo precisó que el aeropuerto de Guadalajara no presenta cancelaciones ni afectaciones en sus operaciones aéreas.

Luego de que en redes sociales circuló una imagen sobre un supuesto ataque en el Aeropuerto Internacional de Guadalajara, el Grupo Aeroportuario del Pacífico informó que la terminal opera con normalidad y que no se han registrado incidentes al interior de sus instalaciones.

El comunicado añade que las situaciones registradas en diversas zonas de Jalisco no impactan la operación interna de la terminal aérea ni la seguridad dentro de las instalaciones.

Asimismo, establece que no se han registrado incidentes al interior del aeropuerto ni existe riesgo para pasajeros, colaboradores o visitantes.

La administración aeroportuaria también indicó que la información y material que circula en redes sociales no corresponde a situaciones de riesgo dentro de las terminales, y exhortó a los usuarios a mantener la calma y atender las indicaciones del personal.

En paralelo, usuarios en plataformas digitales difundieron una fotografía que supuestamente mostraría un ataque en el aeropuerto tapatío.

Sin embargo, al consultar herramientas de análisis de imágenes y verificación digital, como Gemini de Google y Grok, ambas coincidieron en que la imagen no corresponde a un hecho real ocurrido en la terminal aérea.

La consulta a estas herramientas arrojó que no existen registros oficiales ni reportes confirmados que respalden la autenticidad del supuesto ataque mostrado en la fotografía viral.

Hasta el momento, ninguna autoridad federal o estatal ha informado sobre agresiones o hechos violentos dentro del Aeropuerto Internacional de Guadalajara durante la jornada de este domingo.

El pronunciamiento de GAP se dio en el contexto de acontecimientos de seguridad registrados en distintos puntos del estado de Jalisco, así como reportes de bloqueos en entidades cercanas.

No obstante, la administración aeroportuaria reiteró que las operaciones del aeropuerto continúan de manera habitual.

La difusión de imágenes no verificadas ha generado inquietud entre usuarios de redes sociales, por lo que autoridades y organismos han llamado a consultar fuentes oficiales antes de compartir información.

El comunicado concluye con la recomendación a los pasajeros de mantener comunicación con sus aerolíneas para conocer cualquier eventual cambio en sus itinerarios y atender únicamente información proveniente de canales institucionales.

Además, en redes sociales han circulado videos de usuarios huyendo dentro del mismo aeropuerto sin embargo la autoridad federal ha descartado indicios de hechos violentos al interior. En los videos no se registran agresiones o presencia de personas armadas, solo personas en situación de pánico al interior del aeropuerto.