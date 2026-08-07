Descartan brote de cyclospora en México pese a los casos detectados

El secretario de Salud, David Kershenobich, aseguró que México no enfrenta un brote de ciclosporiasis, pese a los reportes internacionales relacionados con casos detectados en Estados Unidos y de las personas del Reino Unido que visitaron el país.

Durante un mensaje subido a sus redes sociales, reiteró que, tras recibir las notificaciones internacionales, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica, en coordinación con la Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), la Dirección General de Epidemiología y el Servicio Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (Senasica).

“Ante los recientes reportes internacionales relacionados con casos de ciclosporiasis en Estados Unidos y de viajeros del Reino Unido a México, la Secretaría de Salud activó de manera inmediata los protocolos de investigación, vigilancia sanitaria y vigilancia epidemiológica correspondientes”, afirmó.

Kershenobich llamó a la población a mantener la calma al explicar que Cyclospora cayetanensis es un parásito de presencia mundial y que su detección ocurre de forma recurrente.

“Es importante mantener la calma. Cyclospora cayetanensis es un parásito que está presente en todo el mundo y que ocurre de manera recurrente. Cada año se registran algunos casos en nuestro país sin que ello constituya un brote o una señal de alarma”, señaló.

Identifican 33 casos de cyclospora en México

El funcionario informó que del 25 de mayo al 31 de julio se identificaron 33 casos en personas mexicanas de 13 estados, una cifra que, dijo, representa apenas el 0.00002% de la población nacional.

“Esta frecuencia equivale al 0.00002% de la población, es decir, no tenemos un brote activo en México”, indicó.

Respecto a las investigaciones en curso, indicó que las muestras analizadas por autoridades de México y Estados Unidos no han detectado la presencia del parásito en la empacadora de Guanajuato que forma parte de las indagatorias.

Agregó que los estudios realizados en 16 hoteles de Quintana Roo continúan en proceso y que sus resultados se harán públicos una vez que concluyan los análisis correspondientes.

El secretario explicó que la transmisión de la ciclosporiasis de persona a persona es poco frecuente y que el principal riesgo está relacionado con el consumo de frutas, verduras o agua contaminadas.

Por ello, recomendó lavar frutas y verduras con agua potable antes de consumirlas, pelarlas o cocinarlas, ya que el calor destruye el parásito; además, insistió en lavarse las manos con agua y jabón durante al menos 20 segundos antes de preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño, así como consumir únicamente agua potable o hervida.

Kershenobich aseguró que la Secretaría de Salud continuará con la vigilancia epidemiológica y sanitaria, además de mantener informada a la población sobre los avances de las investigaciones.

“Seguiremos vigilantes e informando con transparencia, actuando con base en evidencia científica y trabajando para proteger la salud de todas y todos los mexicanos. La mejor herramienta para proteger la salud de la población es actuar oportunamente y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, concluyó.

Cyclospora, ¿cuáles son los síntomas?

En julio, la Secretaría de Salud de México (SSA) emitió una alerta de viaje a Estados Unidos por el brote de ciclosporiasis en este país. Esta enfermedad acumula 400 casos en estados como Kentucky, Michigan, Ohio y Virginia occidental.

“Es un parásito que se adquiere por contaminación del agua de riego. El parásito necesita madurar en el ambiente una semana, aproximadamente, y suele infectar verduras de hoja verde”, dijo el especialista en salud, Alejandro Macías.

¿Qué provoca la ciclosporiasis?

En la alerta de viaje, las autoridades mexicanas mencionaron un incremento de casos de ciclosporiasis en Estados Unidos, con un total de 1 mil 645 casos confirmados en 34 estados desde mayo de este año.

“En lo que va del año, varios estados han reportado un aumento de casos en comparación con el mismo período de 2025”, se lee en el comunicado de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC, por sus siglas en inglés).

La ciclosporiasis es una infección intestinal causada por el parásito Cyclospora cayetanensis. El parásito puede permanecer en el ambiente durante dos semanas y el contagio ocurre al consumir alimentos o agua contaminados.

Este parásito se propaga cuando una persona consume alimentos o agua que contengan el parásito. Las autoridades estadounidenses descartan que esta enfermedad se propague de persona a persona.

Los síntomas suelen aparecer entre dos días y más de dos semanas después de la exposición al parásito. Los síntomas principales son:

- Diarrea

- Pérdida de apetito

- Cólico abdominal

- Aumento de gases

- Náuseas

- Fatiga

- Vómito

- Fiebre

“Las personas infectadas con Cyclospora podrían tener síntomas o no. La Cyclospora infecta el intestino delgado y suele causar diarrea muy líquida, con frecuentes y a veces explosivas defecaciones. Si no se trata, la enfermedad puede durar desde unos pocos días hasta más de un mes”, mencionan los CDC.