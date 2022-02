Descartan, por ahora, vacunar contra el Covid a niños, hasta no cubrir los grupos prioritarios

Hugo López-Gatell Ramírez, Subsecretario de Prevención y Promoción, de la Secretaría de Salud federal, afirmó que el Gobierno de México no está en contra de vacunar a menores de edad contra el Covid-19.

“Nunca hemos tenido resistencia u oposición a proteger a nadie, nos interesa que todos estén protegidos, pero la distorsión en los medios a veces crea un cerco informativo y la población se confunde porque le dan información falsa, distorsionado”, argumentó el funcionario federal.

”Nos quieren hacer parecer que somos Herodes y que no queremos a los niños, eso es absurdo, no tiene ningún sentido, pero no es cierto, tenemos que cuidar que el beneficio sea el más grande. En este momento seguimos priorizando a los grupos de edad que tienen más riesgo como lo definimos desde el 8 de diciembre de 2020”, dijo el Subsecretario.

Afirmó que quienes tienen mayor riesgo de sufrir complicaciones ante el Covid-19, son las personas mayores de 40 años, mientras que los niños tienen una mínima exposición ante dicho coronavirus.

”El beneficio está en proteger, pensemos en esto, en el Covid, la probabilidad de tener enfermedad grave, ya dijimos que si nos vamos a los niños de 5 a 10 años su riesgo es muy, muy, muy bajo, entonces la portabilidad de que haya beneficio es pequeña porque el riesgo de entrada es muy bajo, entonces ya no agrega mucho más el vacunar”, respondió.

”Hay que pensar en el conjunto de la población porque es la manera en que se aprovecha más ampliamente la protección de una intervención de salud, en este caso las vacunas”, afirmó y recordó que la Organización Mundial de la Salud ha identificado cuál es la distribución del riesgo de tener complicaciones por Covid y la “enorme” mayoría de las personas no tiene enfermedad grave, pero hay entre un 15 y 12 por ciento que sí, e incluso puede morir.

Según explicó el subsecretario, dicho grupo poblacional es a partir de los 45 años y conforme aumenta la edad aumenta la probabilidad de complicaciones, y el mínimo de probabilidad de complicación está en los niños de 5 a 10 años.

”¿Qué debe hacer uno? Debe cuidar que un recurso como la vacuna se utilice prioritariamente en las personas que tienen la mayor probabilidad de complicarse. Si por presión social o por interés de grupo uno empezara a dispersar el esfuerzo, no se lograría el impacto que se puede tener de una intervención como la vacunación contra el virus SARS-CoV-2”, abundó.

”¿Qué debe hacer uno? Cuidar que un recurso como la vacuna se use prioritariamente para personas que más riesgo tienen de complicarse. Si ustedes revisan los planes de vacunación de los países van a encontrar la misma lógica técnica. Esta intención de sabotear las estrategias de salud pública o las políticas de interés colectivo tienen doble componente”, puntualizó.

López-Gatell Ramírez informó que dentro del Programa Nacional de Vacunación se han administrado más de 178.64 millones de dosis, al sumar 510 mil 649 durante la última jornada. De los 126 millones de habitantes, poco más de 85 millones de mexicanos han recibido al menos una.

Según las cifras proporcionadas por el subsecretario, con ello, 93 por ciento de la población de 18 años de edad y más ha recibido al menos una aplicación. En tanto que 78.70 millones han completado su pauta de vacunación.