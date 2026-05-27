Desconoce Gobierno federal si hay ficha roja de Interpol contra Rocha Moya

El Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó la existencia de una orden de detención en Estados Unidos en contra del Gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, señalado por el Departamento de Justicia por presuntos vínculos con el Cártel de Sinaloa.

Pero expresó que desconocen si la Fiscalía General de la República había emitido o gestionado una ficha roja ante la Organización Internacional de Policía Criminal.

“Se confirma la ficha roja una vez que es emitida. Desconozco si la tiene por parte de la [FGR]. Lo que tiene es la orden de detención en Estados Unidos”, afirmó García Harfuch durante la conferencia matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo en Palacio Nacional.

El funcionario federal precisó además que el procedimiento aplicable en estos casos sería la emisión de una orden de aprehensión con fines de extradición.

La declaración se produjo tras ser cuestionado por periodistas respecto a la posible existencia de una ficha roja contra Rocha Moya, figura central en la acusación presentada el 29 de abril de 2026 por la fiscalía del Distrito Sur de Nueva York.

El DOJ imputó cargos federales al Gobernador sinaloense y a otros nueve funcionarios y ex funcionarios del estado por su presunta participación en una conspiración con el Cártel de Sinaloa, específicamente con la facción conocida como “Los Chapitos”, hijos de Joaquín “El Chapo” Guzmán.

Según la acusación formal, Rocha Moya habría prometido protección a esa organización criminal a cambio de apoyo político y financiero, tanto antes como después de asumir el cargo en noviembre de 2021.

El 2 de mayo, Rocha Moya solicitó licencia a su cargo ante la presión derivada de la investigación.