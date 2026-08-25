Desconoce Sheinbaum origen de alerta de EU en Mexicali

La Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo reconoció el 25 de agosto de 2026 que el Gobierno Federal desconoce el motivo específico de la alerta de seguridad emitida por Estados Unidos en Mexicali, Baja California, y que no tiene identificado un punto de riesgo en esa ciudad.

Durante su conferencia de prensa matutina en Palacio Nacional, la mandataria nacional explicó que la advertencia estadounidense se originó por información sobre la posible presencia de un grupo delictivo, sin que ese dato estuviera confirmado. “Hubo una alerta de la posibilidad de un grupo delictivo ahí. No estaba asegurada. Y pues con información de sus propias agencias, la Embajada de Estados Unidos emitió una alerta”, declaró.

La titular del Poder Ejecutivo Federal descartó que el Gabinete de Seguridad le hubiera informado sobre una zona en foco rojo, una amenaza contra una instalación determinada o un ataque inminente. Añadió que no habría un despliegue adicional de fuerzas federales y que la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar Ávila Olmeda, junto con el Gabinete de Seguridad, permanecerían pendientes de la situación.

“No hay más información de qué pudiera ser esta alerta, sino sencillamente pues de estar atentos y con vigilancia en Mexicali”, afirmó Sheinbaum Pardo.

De forma paralela, el Gabinete de Seguridad difundió una tarjeta informativa en la que descartó, hasta ese momento, la existencia de un riesgo específico o inminente para la población de Mexicali. “Hasta el momento, las autoridades mexicanas no han identificado elementos que confirmen un riesgo específico o inminente para la población”, señaló el documento.

El Gabinete de Seguridad sostuvo que mantiene el intercambio de información con autoridades de Estados Unidos para verificar cualquier indicio relacionado con la alerta, y precisó que cuenta con personal y áreas de inteligencia e investigación para responder ante cualquier eventualidad. Como medida preventiva, autoridades federales, estatales y municipales reforzaron los patrullajes y la vigilancia en puntos estratégicos de la capital bajacaliforniana.

La alerta fue emitida la noche del 24 de agosto de 2026 por el Consulado General de Estados Unidos en Tijuana, que recomendó a sus ciudadanos evitar edificios gubernamentales, mantenerse atentos a las actualizaciones y resguardarse en caso de registrarse algún incidente. La advertencia derivó en la suspensión de las actividades oficiales del personal consular estadounidense en Mexicali.

El aviso se produjo días después de que autoridades federales y estatales aseguraron 120 kilos de pastillas de fentanilo, cantidad equivalente a más de cuatro millones de dosis, en un inmueble de Mexicali vinculado con el grupo criminal Los Rusos. Ese operativo derivó del intercambio de información con la Administración para el Control de Drogas (DEA, por sus siglas en inglés), aunque la alerta estadounidense no detalló si guardaba relación con dicho decomiso.

El Gabinete de Seguridad llamó a la población a mantener la calma, atender únicamente información de fuentes oficiales y evitar la difusión de versiones no confirmadas.