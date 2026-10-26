$!Descubren 50 huellas de dinosaurios en Apatzingán, Michoacán

Alrededor de 50 huellas fosilizadas de dinosaurios de diversas especies que habitaron hace 65 millones de años una parte del actual territorio de Michoacán, fueron identificadas por especialistas del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH), en el cauce de un arroyo, en la comunidad de San Juan de los Plátanos, municipio de Apatzingán.

La secretaria de Cultura del Gobierno de México, Claudia Curiel de Icaza, destacó al respecto que “estas huellas nos acercan a una historia del territorio mexicano de hace millones de años. El descubrimiento comenzó con el aviso de los habitantes de San Juan de los Plátanos”.

La funcionaria indicó que el compromiso del INAH es estudiar y proteger este patrimonio con rigor científico, para ampliar el conocimiento sobre la vida que existió en México y conservar esta evidencia para las futuras generaciones.

Luego de que pobladores avisaron al instituto de la presencia de huellas de “animales gigantes”, el investigador del Centro INAH Michoacán, Raymundo Cervantes Barriga, acudió al sitio hacer el dictamen y confirmó que se trata de pisadas de dinosaurios herbívoros y carnívoros, de talla mediana y grande.

Los hallazgos se han registrado en un rango de 40 metros cuadrados de extensión, sobre una plataforma de roca sedimentaria, en el borde del río. La evidencia indica que se trata de una serie de huellas perteneciente a distintas especies, la cual podría extenderse varios metros más. Las dimensiones de las icnitas varían entre los 12 y los 48 centímetros de longitud, y anchura de hasta 30 centímetros.