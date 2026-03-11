Desechan amparo de Bermúdez contra extradición; FGE asegura tres inmuebles vinculados a La Barredora en Tabasco

Un juez federal desechó el amparo que promovió Hernán Bermúdez Requena, “Comandante H”, presunto líder del grupo criminal La Barredora y ex Secretario de Seguridad Pública de Tabasco, contra una posible orden de extradición a Estados Unidos, al determinar que no existía ningún procedimiento formal de esa naturaleza en su contra.

En paralelo, la Fiscalía General del Estado de Tabasco aseguró ese mismo día tres propiedades presuntamente vinculadas a la estructura financiera de Bermúdez Requena en el municipio de Centla.

Daniel Marcelino Niño Jiménez, Juez Cuarto de Distrito en Materia Penal con residencia en Toluca, Estado de México, resolvió que el recurso era improcedente dado que “El Abuelo” lo presentó con base en información incierta, según registros judiciales.

Precisó que al momento de presentar la demanda, Bermúdez Requena no había sido notificado de ningún procedimiento de extradición y que únicamente recurrió al amparo a partir de comentarios de custodios del penal, quienes no son los funcionarios autorizados para notificar cuestiones de procedimiento.

El ex funcionario sustentó su demanda de garantías en que el 5 de marzo de 2026, personal del Centro Federal de Readaptación Social número 1 “Altiplano”, en donde se encuentra recluido, le informó que sería trasladado a Estados Unidos.

”Personal (custodios) del Centro Federal de Readaptación Social número 1 ‘Altiplano’ me comentaron que ‘ya me iba al gabacho’ porque existe una orden de extradición en mi contra”, señaló Bermúdez Requena en su demanda, al tiempo que añadió que el argumento se robustecía con notas periodísticas de circulación nacional, aunque sin que a esa fecha se le hubiera notificado formalmente ningún procedimiento de extradición a solicitud de autoridades de Estados Unidos.

El juez Niño Jiménez determinó que las notas periodísticas tampoco corroboraban la pretensión del quejoso, pues en ninguna de ellas se indicaba expresamente la existencia de un procedimiento de extradición en su contra.

En su resolución, el juzgador concluyó que “la persona quejosa no ha sufrido ningún perjuicio real y actual en su esfera jurídica”, lo que hacía improcedente el juicio de amparo, por tratarse de actos futuros de realización incierta.

Bermúdez Requena enfrenta un proceso penal por los delitos de asociación delictuosa, extorsión y secuestro agravados.

En el expediente judicial, las autoridades le atribuyen la extorsión y el plagio del empresario tabasqueño Ramón Martínez Armengol, hechos registrados en mayo de 2019 en Villahermosa, Tabasco, presuntamente en represalia por haberse negado a continuar distribuyendo en su gasolinera el combustible de origen ilícito —conocido como huachicol— que comercializaba La Barredora.

El ex Secretario cuenta además con una orden de aprehensión por delincuencia organizada, misma que al momento de los hechos no le había sido ejecutada.

Bermúdez Requena fue Secretario de Seguridad Pública de Tabasco durante la administración del Senador Adán Augusto López Hernández, quien gobernó esa entidad entre 2019 y 2021, antes de ser designado Secretario de Gobernación.

En el plano patrimonial, la FGE de Tabasco ejecutó operativos el fin de semana previo al 10 de marzo en el municipio de Centla, mediante los cuales aseguró tres inmuebles presuntamente ligados a la estructura financiera de Bermúdez Requena, en el marco de las investigaciones que las autoridades mantienen abiertas respecto a La Barredora.