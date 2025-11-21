Desechan amparo de ‘El Chapo’ Guzmán en Mexicali por falta de jurisdicción

El Juzgado Primero de Distrito en Baja California, con sede en Mexicali, desechó una demanda de amparo presentada a favor de Joaquín Guzmán Loera, conocido como “El Chapo”.

El recurso legal, firmado por el abogado Christian Camacho Ruiz, buscaba protección contra actos de privación de la libertad, detención, retención e incomunicación en el extranjero.

Las autoridades señaladas como responsables fueron el juez Brian M. Cogan, de la Corte de Distrito de Nueva York, y los directivos de la prisión federal de máxima seguridad ADX Florence, en Colorado.

El juez federal José Ángel Bustamante Arvizu determinó desechar la demanda al considerar que se actualiza de forma manifiesta e indudable una causal de improcedencia prevista en la Ley de Amparo.

El juzgador estableció que las entidades demandadas no tienen el carácter de autoridad para efectos del juicio de amparo, pues no se trata de autoridades que ejerzan jurisdicción en territorio mexicano.

En su resolución, Bustamante Arvizu señaló que se trata de autoridades cuya jurisdicción es en el extranjero, por lo que no se puede considerar que emitan actos u omisiones de los poderes públicos cuya protección se encuentra salvaguardada en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en la Ley de Amparo.

El juez aclaró que la protección que brinda el Estado Mexicano a los derechos humanos mediante el juicio de amparo es para verificar la actuación de autoridades en algún nivel de Gobierno de México.

El abogado Camacho Ruiz, quien manifestó domicilio para recibir notificaciones en la Ciudad de México, es el mismo que solicitó amparos a favor del boxeador Julio César Chávez Carrasco en Mexicali, durante julio de 2025.

En ese caso, el abogado también presentó una demanda de amparo ante el Juzgado Cuarto de Distrito en Mexicali, aunque el juez concedió solo una suspensión de plano para evitar incomunicación y malos tratos, sin impedir la ejecución de la orden de aprehensión.

Joaquín Guzmán Loera cumple cadena perpetua por narcotráfico en la prisión de máxima seguridad Florence ADMAX, en Colorado, tras ser condenado en julio de 2019 por el juez Brian M. Cogan al resultar responsable de asociación delictuosa para traficar drogas.

La sentencia incluyó 30 años adicionales por uso de armas y la confiscación de más de 12 mil millones de dólares.