Desestima Sheinbaum presencia de la CIA

La Presidenta Claudia Sheinbaum rechazó la versión de la cadena estadounidense CNN que aseguraba la participación de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en el asesinato de un presunto operador criminal en el Estado de México y calificó la publicación como una nota “sensacionalista” y una “construcción mentirosa”.

El martes, la televisora de Estados Unidos dio a conocer que una explosión hizo estallar un automóvil que transportaba a un presunto operador de un cártel a plena luz del día en una de las autopistas más transitadas de México, a las afueras de la capital del país.

Relató que Francisco Beltrán murió junto con su chofer; sus cuerpos fueron encontrados en sus asientos después del estallido. Videos y fotografías del hecho, ocurrido el 28 de marzo, mostraron una rápida llamarada mientras el auto seguía avanzando y se salía de la autopista.

“Las autoridades mexicanas han mantenido un extremo hermetismo en torno a la explosión, pero múltiples fuentes dijeron a CNN que el ataque fue un asesinato selectivo, facilitado por agentes operativos de la Agencia Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA, por sus siglas en inglés)”, señaló la cadena.

En respuesta, Omar García Harfuch, Secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, rechazó la versión difundida. “El Gobierno de México rechaza categóricamente cualquier versión que pretenda normalizar, justificar o sugerir la existencia de operaciones letales, encubiertas o unilaterales de agencias extranjeras en territorio nacional”, escribió el funcionario en redes sociales.

En tanto, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México también rechazó las afirmaciones de la cadena CNN en el sentido de que se le haya informado a dicho medio de comunicación que “un artefacto explosivo había sido oculto dentro del vehículo”.

Más tarde, la vocería de la CIA aseguró que la información de la cadena CNN es falsa. “Esto es una información falsa y sensacionalista que no sirve para nada más que como una campaña de relaciones públicas para los cárteles y pone en riesgo la vida de los estadounidenses”, escribió en redes sociales.

Rechaza Sheinbaum versión sobre participación de la CIA en México

El miércoles, la Mandataria también se pronunció en contra del reporte de CNN. “Es absolutamente falso. Primero, es falso que operen agentes de la CIA en territorio”, aseguró la mandataria en respuesta a la afirmación de que agentes estadounidenses habrían facilitado una operación.

Sheinbaum aclaró que, si bien existen permisos para agencias estadounidenses, éstos se encuentran definidos por la Constitución y la Ley de Seguridad Nacional, y trabajan desde hace años vinculados a la embajada de Estados Unidos.

Durante su intervención, Sheinbaum cuestionó también los intereses detrás de la cadena internacional y advirtió sobre una campaña política “para dañar al gobierno de México y al pueblo de México”.

De acuerdo con la Mandataria, existen grupos “conservadores” y “comentócratas”, tanto en Estados Unidos como en México, que le apuestan a tener una mala relación bilateral con el objetivo de promover “la intervención de Estados Unidos en México”.

“Entonces esos grupos existen, lo importante es que nosotros no caigamos en esa trampa y en esa provocación. Ni el gobierno ni la ciudadanía. y que estemos pendientes de la información certera”, sentenció.

Este caso se suma a la controversia e investigación que la Fiscalía General de la República (FGR) lleva a cabo en Chihuahua por la presunta participación de agentes de la CIA en un operativo antinarcótico en el estado, el cual ha sido calificado por Sheinbaum como una falta a la Ley de Seguridad Nacional y a la Constitución por parte del gobierno a cargo de Maru Campos.