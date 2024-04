Arely Gómez González -ex Secretaria de la Función Pública y ex Procuradora General de la República durante el Gobierno de Enrique Peña Nieto-, fue nombrada como nueva auditora especial de desempeño de la Auditoría Superior de la Federación, en sustitución de Agustín Caso Raphael, quien fue destituido.

A través de una carta pública, el ex auditor especial de la ASFE de la Cámara de Diputados, dio a conocer que David Rogelio Colmenares Páramo, titular de la ASF, lo cesó sin demostrar que se hubiera incurrido en alguna falta establecida en la ley, por lo que anunció que interpondría recursos jurídicos.

Caso Raphael estuvo a cargo de la auditoría al Nuevo Aeropuerto Internacional de México, que estaría ubicado en Texcoco, Estado de México.

Encontró que la cancelación de dicha obra costó 331 mil millones de pesos y no 100 mil millones, como había señalado el Gobierno federal, reporte del que se quejó el Presidente Andrés Manuel López Obrador.

El ex auditor especial acusó que se había dejado de lado la autonomía e independencia de la función de fiscalización, debido a que el programa anual de auditorías había caído en la autocensura, al no permitir la incorporación de temas relevantes, debido a los intereses de “hacer política” en la ASF, bajo la Administración de Colmenares Páramo.

“En lo inmediato enfrento un cese por la conducta señalada como pecaminosa, de haber sostenido la veracidad de los hechos en vez de aceptar sumisiones”, señaló Caso Raphael, en su carta pública.

“Si una simple evaluación incomoda a un funcionario, ésta desaparece”, deploró.

Además, aseveró que el equipo de Colmenares Páramo no permitía a los auditores “incorporar los temas de relevancia nacional”, y sometían los informes de auditorías a una revisión “que no es técnica”, para “espulgar cualquier palabra y hallazgo que no sea políticamente funcional en el corto plazo”.

“Para nadie es un secreto que, de manera cada vez más grave, en la ASF se ha abdicado del cumplimiento de los principios constitucionales en detrimento de la autonomía e independencia de la función de fiscalización”, sostuvo Caso Raphael quien se suma a la lista de auditores removidos por Colmenares Páramos durante su administración, entre ellos Dora Muna Buchahin o Gerardo Lozano Dubernard, quienes también denunciaron irregularidades.