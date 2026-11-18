Viridiana Gabriela Yáñez Rivas fue designada directora de Talleres Gráficos de México y tres consejeros independientes fueron nombrados en la Junta de Gobierno del organismo, informó Rosa Icela Rodríguez Velázquez, Secretaria de Gobernación, durante la conferencia de prensa matutina de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

Detalló que la nueva directora es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas, egresada del Centro de Investigación y Docencia Económicas.

“La nueva titular de Talleres Gráficos de México es la doctora Viridiana Gabriela Yáñez Rivas, es licenciada en Sociología, maestra en Gobierno y Asuntos Públicos y doctora en Políticas Públicas”, expuso.

Agregó que Yáñez Rivas ingresó al organismo en 2025 como gerente de Cotizaciones y Servicios Técnicos.

Los consejeros independientes designados son Ángel Eustorgio Rivera González, por el Instituto Politécnico Nacional; Raúl Juan Contreras Bustamante, por la Universidad Nacional Autónoma de México; y Josefina Cortés Campos, por el Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey.

En la misma conferencia, Rodríguez Velázquez presentó el decreto que sería publicado la tarde de este miércoles, con el objetivo de fortalecer a Talleres Gráficos de México y de transparentar la relación con contratistas y proveedores.

Explicó que la modernización del organismo constará de dos fases.

La primera correrá de noviembre de 2026 a junio de 2027 y plantea la reestructura de la Junta de Gobierno, que quedará integrada por siete personas: una de la Segob, una de la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal, una de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, una de la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno y los tres consejeros independientes.

Esa primera etapa incluye además la apertura del padrón público de contratistas, un registro público en datos abiertos de los contratos y convenios celebrados, una auditoría anual voluntaria ante la Auditoría Superior de la Federación y la exclusión de empresas con impedimentos legales o con falta de capacidades.

La segunda fase abarcará de julio de 2027 a 2030 y contempla la formulación de una Ley de la Imprenta Nacional de México, con mandato exclusivo para la documentación y los materiales electorales, así como para la documentación de seguridad.

En esa etapa también se prevé la modernización de la infraestructura y el equipamiento destinados a documentos de seguridad y materiales electorales, junto con la operación de mecanismos de compras abiertas.

El paquete de la segunda fase incluye una reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales para que la documentación y los materiales electorales sean producidos por entes públicos, con especificaciones y control de calidad a cargo del Instituto Nacional Electoral.

A ello se sumarán una compra consolidada para el INE y los Organismos Públicos Locales Electorales con un catálogo único, además de la creación de un almacén nacional para reutilizar y rehabilitar materiales electorales.