Designan al General Guillermo Briseño Lobera Comandante de la Guardia Nacional

El General Guillermo Briseño Lobera fue designado como Comandante de la Guardia Nacional, en sustitución del General Hernán Cortés Hernández.

Los cambios se han generado por una reestructuración en la Secretaría de la Defensa Nacional por el retiro por jubilación de un general.

El periodista Joaquín López Dóriga dio a conocer los cambios en la estructura que han llegado hasta la Guardia Nacional.

El Subsecretario de la Defensa Nacional, el General de División de Estado Mayor Enrique Covarrubias López pasa a retiro por edad, a sus 65 años.

Su lugar lo ocupará el General de División de Estado Mayor Enrique Martínez López, quien es el actual Oficial Mayor y este último cargo lo asumirá el General de División de Estado Mayor Hernán Cortés, quien se desempeñaba como Comandante de la Guardia Nacional.

El nuevo responsable de la Guardia Nacional, indicó, será el General de División de Estado Mayor Guillermo Briseño Lobera, Comandante de la Tercera Región Militar.

El Gobernador de Sinaloa Rubén Rocha Moya felicitó al General por la nueva responsabilidad que le ha asignado el Gobierno federal.

Hernán Cortés Hernández asumió como Comandante de la Guardia Nacional interino el 5 de octubre de 2024, al inicio del Gobierno de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

El General Guillermo Briseño Lobera asumió el mando de la Tercera Región Militar el 4 de octubre de 2024, sustituyendo en el cargo al General Jesús Leana Ojeda.

El relevo en la Guardia Nacional se ha presentado este viernes 16 de enero, con la designación de Briseño Lobera.

“Mis felicitaciones y el mayor de los éxitos al General de Brigada Guillermo Briseño Lobera, por la alta encomienda como Comandante de la Guardia Nacional (@GN_MEXICO_)”, manifestó el Gobernador Rubén Rocha Moya.

“Reconocemos y agradecemos su servicio y compromiso con Sinaloa, así como su vocación en favor de la seguridad y la paz del País. Confiamos en que su liderazgo contribuirá al fortalecimiento de las instituciones y al bienestar de la población”.