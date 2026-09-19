$!Desmantelan 4 laboratorios clandestinos en Michoacán y Guerrero

Derivado de trabajos de inteligencia e investigación, en una operación coordinada de, Defensa, SSPC México y Guardia Nacional y autoridades estatales, fueron localizados, desmantelados e inutilizados cuatro laboratorios clandestinos utilizados para la producción de drogas sintéticas en Michoacán y Guerrero.

Las acciones fueron realizadas en inmediaciones de Carácuaro, Michoacán, así como Zirándaro y Coahuayutla de José María Izazaga, Guerrero, como parte del seguimiento a grupos criminales dedicados a la elaboración, almacenamiento y distribución de narcóticos, indicó Omar García Harfuch en un comunicado en sus redes sociales.

Durante las labores de desmantelamiento, las autoridades federales fueron agredidas con disparos de arma de fuego por integrantes de la delincuencia organizada. Pese a la agresión, las acciones continuaron hasta concretar la inutilización de los laboratorios.