Desmantelan cinco laboratorios clandestinos en Sinaloa, Nayarit y Jalisco; vinculan uno de los decomisos con ‘El Jardinero’

Elementos de la Secretaría de Marina (Semar), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y la Fiscalía General de la República (FGR) desmantelaron cinco laboratorios clandestinos destinados a la producción de drogas sintéticas en los estados de Jalisco, Nayarit y Sinaloa. Uno de los hallazgos fue vinculado a Audias “N”, alias “El Jardinero”, detenido el pasado 27 de abril y considerado como posible sucesor de Nemesio Oseguera Cervantes, “El Mencho”, exlíder del Cártel Jalisco Nueva Generación (CJNG). De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, los operativos conjuntos resultaron en el aseguramiento de más de una tonelada de metanfetamina, así como en la neutralización de casi 10 mil litros de precursores químicos y más de siete toneladas de diversas sustancias utilizadas para la elaboración de narcóticos.

Los desmantelamientos se llevaron a cabo en Sinaloa, Nayarit y Jalisco.

Estas incautaciones representan una afectación económica superior a los 650 millones de pesos para las organizaciones criminales, según estimaciones de autoridades. Hallazgo vinculado a “El Jardinero” Los desmantelamientos se llevaron a cabo en distintas acciones operativas. En Jalisco, fuerzas de seguridad ubicaron un laboratorio en la comunidad de El Saucillo, donde incautaron alrededor de 600 kilogramos de producto terminado, 750 litros de precursores químicos y 425 kilos de sustancias sólidas, además de equipo de fabricación. Por otro lado, durante recorridos en las inmediaciones de El Capomo, Nayarit, se localizaron 780 kilogramos de metanfetamina sólida y 300 litros en estado líquido. Este hallazgo en particular fue ligado por las autoridades a Audias “N”, alias “El Jardinero”, quien está acusado de conspiración para fabricar y distribuir cocaína, heroína y metanfetamina en Estados Unidos; uso de arma de fuego y conspiración para lavar dinero, de acuerdo con el Departamento de Justicia. La mayor concentración de instalaciones clandestinas desmanteladas se registró en Sinaloa. En el poblado de Corralejo, se aseguró un laboratorio con mil 500 litros de producto terminado, dos mil 500 litros de precursores químicos, tres mil 100 litros de sustancias de uso dual y mil 200 kilos de sosa cáustica.