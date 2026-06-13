$!Desmantelan laboratorio de metanfetaminas y aseguran fentanilo en Jalisco

En un operativo conjunto, elementos de la Secretaría de Marina, Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana y la Fiscalía General de la República, desmantelaron un laboratorio utilizado para la manufactura de metanfetaminas en el municipio de Zapopan, Jalisco.

A través de un comunicado se informó que derivado de una investigación de la SSPC, en coordinación con personal naval, se cumplimentó una orden de cateo por parte de la FGR en un domicilio en la colonia Mesa Colorada, donde se aseguró aproximadamente un kilo de fentanilo, diversos productos químicos para la elaboración de metanfetaminas, así como un arma de fuego, un vehículo y equipos de comunicación.