$!Desmantelan red de extorsión que clonaba con IA voces de ministros, magistrados y gobernadores

La Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, detuvo a cinco personas señaladas por su probable participación en una red de extorsión que, desde al menos 2021, suplantaba la identidad de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, gobernadores, presidentes municipales y servidores públicos federales y estatales para obtener dinero mediante engaños y amenazas. Entre los detenidos se encuentra Luis “N”, quien se desempeñó como Tesorero General y secretario de Administración y Finanzas del Gobierno de Michoacán entre 2012 y 2013. También fueron detenidos su esposa, Liliana “N”; sus hijos, Luis Samuel “N” y Aimee de Guadalupe “N”; así como Agustín Arturo “N”, identificado como su escolta. De acuerdo con las investigaciones, el grupo contactaba a políticos, funcionarios públicos y empresarios mediante llamadas telefónicas y mensajes enviados a sus números personales para conseguir información y establecer comunicación con sus objetivos, los integrantes se hacían pasar por asistentes o secretarios particulares de funcionarios, con el argumento de actualizar agendas o gestionar llamadas.

Uno de los mensajes utilizados para iniciar el contacto era: “mi jefe quiere hacerle una llamada desde su celular, por favor, si me proporciona su número en unos minutos se comunica con usted por WhatsApp”. Después, las víctimas recibían una llamada del supuesto funcionario, quien solicitaba dinero bajo el argumento de que tenía “instrucciones superiores para pedirles su apoyo”. Las exigencias económicas se justificaban con supuestas necesidades para “la operación política o agilizar pagos”. En otros casos, los investigados ofrecían gestionar la incorporación de personas a estructuras administrativas o recomendaban contratar servicios con determinadas personas físicas o morales. La investigación de la Fiscalía del Estado de México estableció que los integrantes de la red utilizaban información confidencial de sus víctimas, así como datos relacionados con dependencias públicas, funcionarios y operaciones políticas o económicas, para dar credibilidad a sus comunicaciones.

Además, recurrían a herramientas de inteligencia artificial (IA) para imitar las voces de los actores políticos y económicos a quienes suplantaban. También elaboraban conversaciones ficticias entre supuestos funcionarios mediante mensajes de texto y notas de voz que posteriormente compartían con sus víctimas. Los números telefónicos utilizados para los contactos contaban con fotografías de perfil, logotipos, nombres oficiales y otros elementos que buscaban hacerlos pasar por cuentas legítimas de gobiernos u organizaciones políticas. De acuerdo con las investigaciones, las personas señaladas hacían uso de lenguaje y expresiones comunes en el entorno. Así desmantelaron a red de extorsionadores que falsificaba voces con IA Como parte de las indagatorias, las autoridades identificaron un intento de extorsión contra representantes de una empresa dedicada al desarrollo de tecnologías para emitir documentos de identidad de alta seguridad. Los integrantes de la red habrían ofrecido un contrato a cambio de una cantidad de dinero. En el primer acercamiento, uno de los interlocutores se presentó como asistente personal de un funcionario y preguntó a los representantes de la compañía si eran las personas que buscaban contactar al supuesto servidor público. Después de verificar sus datos, les informó que recibirían una llamada desde el teléfono personal del funcionario. La investigación también identificó el uso de al menos 19 dispositivos móviles de las marcas iPhone, Samsung Galaxy y Motorola, relacionados con las tarjetas SIM aseguradas durante las diligencias y con números telefónicos reportados por algunas de las víctimas.

En el #EstadoDeMéxico, personal de #SSPC en coordinación con la @FiscaliaEdomex, detienen a 5 integrantes de una célula delictiva por los delitos de suplantación de identidad y extorsión. https://t.co/VGnhOvWwwf https://t.co/xA7UACPlp9 — Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (@SSPCMexico) October 8, 2026